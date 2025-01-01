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Билеты от 2000₽
Киноафиша Варшавская мелодия

Спектакль Варшавская мелодия

Постановка
Театр Эстрады 12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Антон Васильев и Марина Александрова в спектакле «Варшавская мелодия»

Классик советской драматургии Леонид Зорин написал «Варшавскую мелодию» в середине 1960-х. В одном из интервью он признавался, что пьеса основана на его личной истории. «Главное — это тема обреченности. Любовь обречена, потому что государство сумеет растоптать вас своим паровым катком... И два человека, когда они, наконец, встречаются, могут соединиться», — отмечал Зорин.

Сюжет

Действие спектакля разворачивается в послевоенной Москве. Случай сводит вместе студентку консерватории Гелену, полячку по происхождению, и Виктора, будущего винодела, который прошел ужасы войны. Несмотря на разницу в взглядах и интересах, между молодыми людьми вспыхивает искра любви.

История их отношений, начавшаяся в 1946 году, растянется на два десятилетия. На пути к счастью героев встанет не только государство, запретившее браки с иностранцами, но и их личные амбиции. Им предстоит сделать сложный выбор между долгом и чувствами.

Тема и значение

«Варшавская мелодия» — это не просто история о любви. Это пронзительное повествование о чувствах, которые не угасают, и о том, что выбор, сделанный раз, может повлиять на всю жизнь. Платой за последствия их решения станет вся дальнейшая судьба героев.

Интересные факты

  • Пьеса была написана в условиях культурной и политической напряженности, что добавляет глубину ее содержанию.
  • «Варшавская мелодия» стала одним из самых популярных произведений Зорина и до сих пор ставится на сценах театров по всему миру.

Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть эту трогательную историю о любви, надежде и выборе в непростые времена.

В ролях
Антон Васильев
Антон Васильев
Марина Александрова
Марина Александрова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 августа
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00 от 2000 ₽

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