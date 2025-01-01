Меню
Вариации Тайны
Билеты от 2100₽
Киноафиша Вариации Тайны

Спектакль Вариации Тайны

Постановка
МТЮЗ 16+
Продолжительность 105 минут
Возраст 16+
Билеты от 2100₽

О спектакле

Детективная история в постановке Камы Гинкаса на сцене МТЮЗа

Театр представляет пьесу Э.-Э. Шмитта «Вариации тайны», которая на первый взгляд напоминает детективный сюжет. Однако вместо уголовных преступлений здесь напротив, речь идет о сложных межличностных отношениях. Два людей, никогда не встречавшихся, связывает загадка, которая раскрывается с каждой новой репликой.

О чем пьеса?

В центре истории - два взрослых мужчины, которые начинают исследовать вопросы любви и человеческих отношений. Что такое любовь? Как она меняет нас и каким образом мы воспринимаем женщин? Эти глубокие и порой неоднозначные вопросы поднимаются в диалогах героев.

«Женщина – это вариации на тему мелодии», — замечает один из персонажей, что лишь подчеркивает, насколько многослойной и непонятной может быть природа любви. «Кого мы любим, когда любим? Мы этого не знаем никогда», — отвечает ему другой герой.

Команда спектакля

Режиссура: Кама Гинкас

Пространство: Сергей Бархин

Художник по свету: Александр Мустонен

Действующие лица и исполнители

  • Абель Знорко - Заслуженный артист РФ Игорь Гордин
  • Эрик Ларсен - Народный артист РФ Валерий Баринов

«Вариации тайны» — это не просто спектакль, а возможность поразмышлять над одним из самых сложных чувств — любовью. Не упустите шанс стать свидетелем этой увлекательной истории.

Режиссер
Кама Гинкас
В ролях
Игорь Гордин
Игорь Гордин
Валерий Баринов
Валерий Баринов

Купить билет на спектакль Вариации Тайны

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
21 декабря воскресенье
19:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
от 2100 ₽
9 января пятница
19:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
от 2100 ₽

Фотографии

Вариации Тайны Вариации Тайны Вариации Тайны Вариации Тайны Вариации Тайны

