Спектакль Вариации на тему рококо, Орфей, Ultima Thule

«Вариации на тему рококо», «Орфей» и «Ultima Thule» на сцене Пермского театра оперы и балета

Представляем вашему вниманию три значимые работы, которые скоро можно будет увидеть на сцене Пермского театра оперы и балета. Каждая из них обладает уникальным характером и предлагает зрителям погружение в мир хореографии и музыки.

«Вариации на тему рококо»

Одноактный балет на музыку Вариаций на тему рококо для виолончели с оркестром Петра Чайковского. Премьера состоялась в Перми в 2011 году, а возобновление — в 2020 году.

Это произведение — одно из немногих, которое до сих пор оставалось нетронутым хореографами. Алексей Мирошниченко создал балет для отчетного концерта выпускников Пермского хореографического училища, и с тех пор «Вариации...» стали постоянной частью репертуара театра, исполняясь ведущими солистами.

«Орфей»

Балет в одном действии и трех картинах, либретто Алексея Мирошниченко по мотивам мифа об Орфее и Эвридике. Первая сценическая версия была представлена в Перми в 2025 году.

Написанный в 1947 году, Орфей следует за оперой Царь Эдип (1927) и мелодрамой Персефона (1934). Это произведение продолжает корпус сценических работ Игоря Стравинского, вдохновленных античными мотивами. Линкольн Керстайн задумал, что новый одноактный балет должен стать парой к Аполлону Мусагету (1928) и исполняться в один вечер.

С недавним возвращением Орфея на российскую сцену, дирижер Владимир Ткаченко и хореограф Алексей Мирошниченко создали новую версию, которая включает не только хореографию, но и обновленный сценарий.

«Ultima Thule»

Музыка: Владимир Раннев, 20 вариаций для симфонического оркестра (мировая премьера в 2022 году). Балет был впервые представлен в Перми в 2022 году.

Слава Самодуров, известный своим новаторским подходом, уже более десяти лет является одним из хедлайнеров российской театральной сцены. В Ultima Thule он продолжает экспериментировать с формами и эмоциями, расширяя границы балетного искусства.

Название «Ultima Thule», что в переводе с латинского означает «край света» или «предел устремлений», отражает суть произведения. Балет состоит из 20 хореографических миниатюр, созданных для камерного состава из семи человек, включая три пары и солиста. Это первая работа Владимира Раннева в балетном жанре, и она уже успела привлечь внимание зрителей.

Не упустите возможность увидеть эти уникальные спектакли на сцене Пермского театра оперы и балета!