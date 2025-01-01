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Киноафиша Вардан Маркос

Вардан Маркос

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Волшебство музыки с Варданом Маркосом. Концерт в Уфе

Сцена переливается огнями, публика затаила дыхание, а на сцене — скрипач-виртуоз Вардан Маркос. Его мастерству рукоплескала вся Европа, Индия и Китай, но душа артиста всегда принадлежала российскому зрителю.

Магия вечера

Встречайте вечер, наполненный магией музыки и страстью! Музыка, как живое существо, наполняет зал, а темперамент Вардана завораживает с первой минуты. Скрипка смеется, разговаривает, рыдает и шепчет. Мастер сливается с грифом, а смычок порхает над струнами.

Неповторимые впечатления

Каждый зритель в зале невольно ловит себя на мысли: Неужели это скрипка! Как он так может! Приходите на концерт и станьте свидетелями чуда! Убедитесь сами, что классическая музыка может быть близкой, захватывающей и даже революционной.

Не упустите шанс

Позвольте скрипке сыграть в унисон со струнами вашей души и откройте для себя мир классической музыки с удивительной стороны. Не упустите шанс прикоснуться к великому искусству!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 26 октября
Башкирская филармония им. Хусаина Ахметова Уфа, Гоголя, 58
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