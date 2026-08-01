Приглашаем вас и ваших детей на интерактивно-развивающий курс, посвященный самым популярным экзотическим питомцам. Этот уникальный опыт позволит вам узнать все о варанах и тегу — удивительных представителях животного мира.
На нашем курсе вы сможете:
Обратите внимание, что дети до 16 лет допускаются на курс ТОЛЬКО в сопровождении родителей. Также родителям необходим отдельный билет. ДЕТИ младше 5 лет не допускаются на мероприятие.
Продолжительность мероприятия составляет около часа. Рассадка будет осуществляться на месте, так что приходите заранее, чтобы выбрать удобное место.
Не упустите возможность погрузиться в мир экзотических животных и расширить свои знания о них!