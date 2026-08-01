Уникальный лекционный курс об экзотических животных

Приглашаем вас и ваших детей на интерактивно-развивающий курс, посвященный самым популярным экзотическим питомцам. Этот уникальный опыт позволит вам узнать все о варанах и тегу — удивительных представителях животного мира.

Что вас ждет на курсе?

На нашем курсе вы сможете:

Познакомиться с экзотическими питомцами вживую;

Узнать, как ухаживать за варанами и тегу;

Посмотреть шоу-кормление насекомыми;

Задать интересующие вопросы специалистам;

Подержать экзотических животных на руках, чтобы понять, подходит ли вам такое домашнее животное.

Важно знать

Обратите внимание, что дети до 16 лет допускаются на курс ТОЛЬКО в сопровождении родителей. Также родителям необходим отдельный билет. ДЕТИ младше 5 лет не допускаются на мероприятие.

Продолжительность и рассадка

Продолжительность мероприятия составляет около часа. Рассадка будет осуществляться на месте, так что приходите заранее, чтобы выбрать удобное место.

Не упустите возможность погрузиться в мир экзотических животных и расширить свои знания о них!