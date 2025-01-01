Спектакль Ваня в сарафане

Раз в триста лет лес оживает особой магией...

... и все его обитатели замирают в ожидании чуда. На этот раз Баба-яга решает устроить настоящее волшебство: ночью, взяв свою верную Метлу, она переворачивает весь лес с ног на голову и отправляется на поиски клада.

Сказочная атмосфера и удивительные герои

Спектакль превращается в яркую феерию, где вместе с Бабой-ягой зрителей ждут встречи с Кощеем Бессмертным, Лешим, Водяным, Кикиморой и другими сказочными персонажами.

Радость для зрителей всех возрастов

Зрители любого возраста с увлечением следят за происходящим: музыкой, фокусами, шутками и танцами. Спектакль пронизан светлым, добрым настроением, превращая каждое мгновение в настоящую радость.

Что произойдет дальше? Это волшебство, которое стоит увидеть своими глазами!