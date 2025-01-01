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Ваня в сарафане
Билеты от 1000₽
Киноафиша Ваня в сарафане

Спектакль Ваня в сарафане

Постановка
Театр на Малой Ордынке 6+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Раз в триста лет лес оживает особой магией...

... и все его обитатели замирают в ожидании чуда. На этот раз Баба-яга решает устроить настоящее волшебство: ночью, взяв свою верную Метлу, она переворачивает весь лес с ног на голову и отправляется на поиски клада.

Сказочная атмосфера и удивительные герои

Спектакль превращается в яркую феерию, где вместе с Бабой-ягой зрителей ждут встречи с Кощеем Бессмертным, Лешим, Водяным, Кикиморой и другими сказочными персонажами.

Радость для зрителей всех возрастов

Зрители любого возраста с увлечением следят за происходящим: музыкой, фокусами, шутками и танцами. Спектакль пронизан светлым, добрым настроением, превращая каждое мгновение в настоящую радость.

Что произойдет дальше? Это волшебство, которое стоит увидеть своими глазами!

Режиссер
Ирина Линдт
В ролях
Софья Лукьянова
Юлия Сорокина
Софья Хилькова
Иван Осипов
Дионисий Толоконников

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
12:00 от 1000 ₽

Фотографии

Ваня в сарафане Ваня в сарафане Ваня в сарафане Ваня в сарафане Ваня в сарафане Ваня в сарафане Ваня в сарафане Ваня в сарафане Ваня в сарафане

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