Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Ваня Усович. Проверка материала
Билеты от 1990₽
Киноафиша Ваня Усович. Проверка материала

Ваня Усович. Проверка материала

18+
Возраст 18+
Билеты от 1990₽

О концерте/спектакле

Проверка нового материала от Вани Усовича

Театр приглашает зрителей на премьеру нового спектакля «В поисках утраченного времени» по мотивам произведения Марселя Пруста. Эта постановка обещает удивить публику уникальным подходом к знаменитому литературному тексту, который исследует вопросы памяти, любви и времени.

О спектакле

Режиссер Ваня Усович, известный своими неожиданными интерпретациями классики, взял на себя смелость адаптировать Рубинштейна как главный музыкальный элемент постановки. Музыка, звучащая на протяжении всего спектакля, поможет зрителю глубже погрузиться в атмосферу испытаний и переживаний главных героев.

Каст и артистизм

В спектакле участвуют как молодые таланты, так и опытные актеры театра. Основные роли исполнят Сергей Ковалев и Анна Лукина, которые уже успели зарекомендовать себя в предыдущих работах. Их взаимодействие, как обещает ведущий актерский состав, станет настоящим праздником для зрителей.

Интересные факты

  • Постановка основана не только на текстах Пруста, но и на личных дневниках авторов, что делает интерпретацию еще более глубокой и насыщенной.
  • Спектакль включает в себя уникальные элементы сценографии, которые позволят зрителям ощутить атмосферу времени, когда писался роман.

Не упустите возможность стать частью этого театрального события. «В поисках утраченного времени» — это не просто спектакль, а целое путешествие внутри себя и своих воспоминаний. Приходите и погрузитесь в эту увлекательную историю!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 сентября
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
16:00 от 1990 ₽
8 сентября
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
19:00 от 1990 ₽
14 сентября
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
16:00 от 1990 ₽
17 сентября
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
21:30 от 1990 ₽

В ближайшие дни

Гия Дзагнидзе и Modern Blues Band
18+
Блюз
Гия Дзагнидзе и Modern Blues Band
20 сентября в 20:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Женский Stand Up
18+
Юмор
Женский Stand Up
21 сентября в 18:00 Petter
от 2000 ₽
Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
1 октября в 19:15 Руки вверх!
от 990 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше