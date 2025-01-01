Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Ваня Усович и Богдан Лисевский. Проверочный концерт
Билеты от 1990₽
Киноафиша Ваня Усович и Богдан Лисевский. Проверочный концерт

Ваня Усович и Богдан Лисевский. Проверочный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1990₽

О концерте/спектакле

Проверка нового материала от Богдана Лисевского и Вани Усовича в Still Standup Moscow

В предстоящий вечер в Still Standup Moscow зрителей ждет уникальное шоу, в котором два талантливых комика — Богдан Лисевский и Ваня Усович — представят свои новейшие номера. Это событие обещает стать настоящей находкой для любителей стендап-комедии.

Что ожидать от выступления?

Богдан и Ваня известны своим остроумием и оригинальным подходом к комедии. В каждом из их выступлений зрители могут ожидать свежие шутки, острые наблюдения и, конечно, интерактив с залом. Это отличная возможность увидеть, как комики проверяют свои новые номера перед широкой аудиторией.

О месте проведения

Still Standup Moscow — это уютное заведение, которое стало популярным среди поклонников стендапа. Здесь царит дружелюбная атмосфера, а качество звука и света гарантирует незабываемые впечатления от выступления.

Интересные факты о комиках

  • Богдан Лисевский — активный участник различных комедийных фестивалей и обладатель нескольких наград в области стендап-комедии.
  • Ваня Усович — известен своими яркими и запоминающимися образами, которые делают его выступления уникальными.

Когда и где?

Не упустите возможность увидеть эту комедийную проверку в Still Standup Moscow. Билеты можно приобрести на официальном сайте заведения. Спешите, количество мест ограничено!

Приходите и получите заряд положительных эмоций от свежего материала, который обязательно поднимет вам настроение!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 августа
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
16:00 от 1990 ₽
2 августа
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
16:00 от 1990 ₽

В ближайшие дни

Музыкальное лото. Вечные хиты
18+
Вечеринка
Музыкальное лото. Вечные хиты
19 сентября в 20:00 Macho
от 1000 ₽
Большой стендап от топ-комиков каждый день
18+
Юмор
Большой стендап от топ-комиков каждый день
24 августа в 19:00 Spaten Haus Grand
от 990 ₽
Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
30 августа в 16:00 Руки вверх!
от 990 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше