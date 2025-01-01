Ваня Усович и Богдан Лисевский. Проверочный концерт

Проверка нового материала от Богдана Лисевского и Вани Усовича в Still Standup Moscow

В предстоящий вечер в Still Standup Moscow зрителей ждет уникальное шоу, в котором два талантливых комика — Богдан Лисевский и Ваня Усович — представят свои новейшие номера. Это событие обещает стать настоящей находкой для любителей стендап-комедии.

Что ожидать от выступления?

Богдан и Ваня известны своим остроумием и оригинальным подходом к комедии. В каждом из их выступлений зрители могут ожидать свежие шутки, острые наблюдения и, конечно, интерактив с залом. Это отличная возможность увидеть, как комики проверяют свои новые номера перед широкой аудиторией.

О месте проведения

Still Standup Moscow — это уютное заведение, которое стало популярным среди поклонников стендапа. Здесь царит дружелюбная атмосфера, а качество звука и света гарантирует незабываемые впечатления от выступления.

Интересные факты о комиках

Богдан Лисевский — активный участник различных комедийных фестивалей и обладатель нескольких наград в области стендап-комедии.

— активный участник различных комедийных фестивалей и обладатель нескольких наград в области стендап-комедии. Ваня Усович — известен своими яркими и запоминающимися образами, которые делают его выступления уникальными.

Когда и где?

Не упустите возможность увидеть эту комедийную проверку в Still Standup Moscow. Билеты можно приобрести на официальном сайте заведения. Спешите, количество мест ограничено!

Приходите и получите заряд положительных эмоций от свежего материала, который обязательно поднимет вам настроение!