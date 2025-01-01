Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ваня Макаров. Стендап-концерт
Киноафиша Ваня Макаров. Стендап-концерт

Ваня Макаров. Стендап-концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Ваня Макаров. Стендап-концерт в Stage Standup Club

Приглашаем вас на яркий стендап-концерт Вани Макарова, который состоится в уютном Stage Standup Club. Этот талантливый комик известен своим уникальным стилем и остроумным юмором, который завоевал сердца зрителей по всей стране.

О чем шутит Ваня?

Ваня Макаров мастерски шутит о современных реалиях жизни, делая акцент на повседневных ситуациях, с которыми сталкиваются многие из нас. Своими остроумными наблюдениями он заставляет публику смеяться до слез и размышлять над важными вопросами.

Интересные факты о Ване Макарове

  • Ваня начал свою карьеру в 2015 году и быстро завоевал популярность на сценах Москвы.
  • Он является участником многих фестивалей стендапа, а также автором множества комедийных шоу.
  • Известен своим умением импровизировать и взаимодействовать с публикой, что делает каждый его концерт уникальным.

Почему стоит посетить?

Не упустите возможность увидеть живое выступление Вани Макарова и зарядиться положительными эмоциями. Стендап — это не только про смех, но и про умение взглянуть на мир с другой стороны.

Приходите в Stage Standup Club, чтобы провести вечер в компании хорошего юмора и незабываемых впечатлений!

Купить билет на концерт Ваня Макаров. Стендап-концерт

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
26 сентября пятница
22:30
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 600 ₽

В ближайшие дни

Квартет Олега и Натальи Бутман
6+
Джаз
Квартет Олега и Натальи Бутман
10 октября в 19:30 Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге
от 2500 ₽
Музыкальный рейс «Хит за хитом» на маршруте «Весь исторический центр Петербургa»
0+
Поп
Музыкальный рейс «Хит за хитом» на маршруте «Весь исторический центр Петербургa»
29 сентября в 20:25 Теплоход «Акватория звука»
от 300 ₽
Воровайки. Большой сольный концерт
16+
Эстрада Шансон
Воровайки. Большой сольный концерт
18 октября в 19:00 Руки вверх!
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше