Ваня Колесников. Проверочный стендап-концерт
18+
О концерте/спектакле

Ваня Колесников. Проверочный стендап-концерт в Stage Standup Club

Если вы ищете вечер, наполненный смехом и иронией, не пропустите стендап-концерт Вани Колесникова. Этот талантливый комик вновь порадует зрителей своим уникальным взглядом на повседневные ситуации и самые актуальные темы.

О спектакле

Ваня Колесников, известный своими яркими выступлениями, представит свою новую программу, в которой будут представлены авторские шутки и свежие наблюдения. Каждый выступление Колесникова полон искренности и неожиданных поворотов, что делает его концерты настоящими событиями в мире стендапа.

Почему стоит посетить?

  • Актуальность темы: Колесников затрагивает современные вопросы, которые волнуют каждого из нас.
  • Уникальный стиль: Его манера исполнения и харизма завораживают зрителей, заставляя их смеяться в голос.
  • Доступность: Концерт пройдет в уютной атмосфере Stage Standup Club, где каждый сможет расслабиться и по-настоящему насладиться шоу.

Интересные факты

Знаете ли вы, что Ваня Колесников начал свою карьеру в стендапе всего несколько лет назад, но уже успел завоевать сердца тысяч поклонников? Его концерты часто распродаются за считанные дни, что говорит о его популярности и высоком уровне выступлений.

Не упустите возможность стать частью этого весёлого вечера. Уверены, что выбравшись на стендап к Ване Колесникову, вы проведете время с пользой и в отличном настроении!

Купить билет на концерт Ваня Колесников. Проверочный стендап-концерт

Сентябрь
23 сентября вторник
20:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 400 ₽

