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О концерте/спектакле
Киноафиша
Ваня Колесников. Проверочный стендап-концерт
Ваня Колесников. Проверочный стендап-концерт
18+
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18+
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Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
21:30
от 400 ₽
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Большой зал Петербургской филармонии
от 600 ₽
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Оранжерея Таврического сада
от 2900 ₽
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