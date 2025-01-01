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Ваня Колесников. Проверочный стендап-концерт
Киноафиша Ваня Колесников. Проверочный стендап-концерт

Ваня Колесников. Проверочный стендап-концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 июля
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
21:30 от 400 ₽

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