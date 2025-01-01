Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ваня Ильин. Проверка всякого
Киноафиша Ваня Ильин. Проверка всякого

Ваня Ильин. Проверка всякого

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Сольный концерт Вани Ильина в Stage Standup Club

Приготовьтесь к увлекательному вечеру юмора и откровений! Ваня Ильин, талантливый стендап-комик, представит свой новый сольный концерт в Stage Standup Club. Это уникальная возможность увидеть выступление, полное самобытности и искренности.

О комике

Ваня Ильин известен своим остроумным стилем и способностью поднимать актуальные темы, затрагивая самые разные аспекты нашей жизни. Его юмор всегда актуален и близок зрителю, что делает каждое выступление поистине запоминающимся.

Чего ожидать от концерта

На спектакле Ваня поделится своими размышлениями о повседневной жизни, взаимоотношениях и современных реалиях. Зрителей ждут неожиданные повороты и много смеха!

Кому стоит посетить

Этот концерт станет отличным выбором для всех, кто ценит живое исполнение и искренний юмор. Приходите посмеяться и зарядиться позитивом!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 8 сентября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 11 сентября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 16 сентября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
19:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Stand Up концерт опытных комиков
18+
Юмор
Stand Up концерт опытных комиков
23 сентября в 20:40 Stand Up Lab
от 590 ₽
Сборная Питера по импровизации
18+
Юмор
Сборная Питера по импровизации
10 сентября в 19:00 Stage Standup Club
от 700 ₽
6+
Классическая музыка
ЗКР, А.Сладковский, Д.Мацуев Аб-т № 3
8 февраля в 20:00 Большой зал Петербургской филармонии
от 5000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше