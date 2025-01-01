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Ваня Ильин. Проверка всякого
Киноафиша Ваня Ильин. Проверка всякого

Ваня Ильин. Проверка всякого

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Сольная проверка Вани Ильина в Stage Standup Club

Приглашаем вас на уникальное событие – сольное выступление Вани Ильина в Stage Standup Club. Этот талантливый комик, известный своим остроумием и харизмой, готов представить свою новую программу, которая обещает быть незабываемой.

О спектакле

Ваня Ильин – это не просто комик, а настоящий мастер сатиры. Его выступления наполнены актуальными темами и дерзкими шутками, которые заставляют зрителей смеяться до слез. В новой программе он затронет самые животрепещущие вопросы современности, делая это с присущей ему лёгкостью и иронией.

Интересные факты

  • Ваня Ильин – победитель нескольких телевизионных шоу о комедии.
  • Он также известен своими выступлениями на международных фестивалях стендапа.
  • В 2022 году Ваня выпустил свой первый сольный альбом, который получил положительные отзывы критиков.

Билеты

Билеты уже в продаже! Вы можете приобрести их на сайте клуба или у кассы. Рекомендуем не откладывать, так как места быстро расходятся. Подарите себе и своим близким вечер, полный смеха и позитива!

Не пропустите шанс увидеть Ваню Ильина в действии – приходите и наслаждайтесь настоящим стендапом!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 июля
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
19:00 от 500 ₽

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