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Ваня Ильин, Лёша Шамутило: в стиле шоу «Офис»
Киноафиша Ваня Ильин, Лёша Шамутило: в стиле шоу «Офис»

Ваня Ильин, Лёша Шамутило: в стиле шоу «Офис»

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Шоу «Офис»: Ваня Ильин и Лёша Шамутило в новом формате

Готовьтесь к уникальному театральному событию! Ваня Ильин и Лёша Шамутило представляют шоу в стиле «Офис», где юмор и жизненные ситуации соединяются в одном флаконе. Эти два комика вновь готовы удивить вас оригинальными шутками, которые отражают наши повседневные трудности.

Стань частью шоу!

Если вы хотите стать участником и поделиться своей историей, отправьте заявку в видеокружке. Это можно сделать через телеграм-канал https://t.me/stagestandup или на электронную почту xalizo@mail.ru. Не упустите возможность стать частью этого увлекательного проекта!

О шоу

Шоу «Офис» — это не просто комедия, это отражение нашей жизни с её радостями и трудностями. Ваня и Лёша используют свою креативность, чтобы найти юмор в самых непростых ситуациях. Это отличная возможность не только посмеяться, но и задуматься о том, как мы реагируем на вызовы, которые ставит перед нами жизнь.

Приготовьтесь к вечеру смеха и искренности, который вы не захотите пропустить!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 августа
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
18:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
18:00 от 1200 ₽

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