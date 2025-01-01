Меню
Ваня Ильин и Лёша Шамутило. В стиле шоу Офис
Киноафиша Ваня Ильин и Лёша Шамутило. В стиле шоу Офис

Ваня Ильин и Лёша Шамутило. В стиле шоу Офис

18+
18+

О концерте/спектакле

Юмор по заявкам в трудных ситуациях

Приготовьтесь к увлекательному вечеру юмора и самокритики вместе с Ваней и Лёшей. Эти талантливые комики вновь порадуют вас шутками, основанными на жизненных трудностях, с которыми сталкиваются многие из нас. Они помогут найти искорку смеха в самом сложном.

Участвуйте и становитесь частью шоу

Если вы хотите принять участие в спектакле и поделиться своей историей, не стесняйтесь отправлять заявки! Вы можете сделать это, записав ваше выступление на видео и отправив его в нашем телеграм-канале Stagestandup или на электронную почту xalizo@mail.ru. Это отличная возможность для зрителей не только посмотреть, но и стать частью творческого процесса!

Интересные факты о шоу

Спектакль "Ваня и Лёша" уже успел завоевать сердца зрителей благодаря своему нестандартному подходу к юмору и способности обсуждать актуальные проблемы в легкой и смешной форме. Не упустите шанс лицезреть, как обычные жизненные ситуации превращаются в увлекательные комедийные номера.

Приходите на спектакль, наслаждайтесь атмосферой, и, возможно, именно ваша история станет основой для новой шутки!

Купить билет на концерт Ваня Ильин и Лёша Шамутило. В стиле шоу Офис

Октябрь
11 октября суббота
17:30
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 1200 ₽
12 октября воскресенье
18:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 1200 ₽

