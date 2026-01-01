Музыкальный спектакль по сказке Корнея Чуковского

Приглашаем вас на музыкальный спектакль «Крокодил», основанный на известной сказке Корнея Чуковского. Это увлекательное представление погружает зрителей в мир, где москвичи сталкиваются с крокодилом, что вызывает у них приступ ксенофобии. Однако на защиту необычного гостя столицы встает хороший русский мальчик.

О спектакле

Спектакль поставлен талантливой Екатериной Гранитовой, а оригинальную музыку к нему написал Григорий Ауэрбах. Это сочетание театрального искусства и музыкального сопровождения создает уникальную атмосферу, которая будет интересна как детям, так и взрослым.

Камерная атмосфера

Представление проходит в Эфросовском зале, известном своей камерной, почти домашней атмосферой. Это идеальное место для того, чтобы насладиться интересным сюжетом и великолепной музыкой.

Развлекательная программа

Перед началом спектакля маленьких зрителей ждут surprises: Дед Мороз и Снегурочка будут играть со всеми желающими и загадывать загадки. Это отличная возможность для детей и взрослых расслабиться и настроиться на позитивный лад перед спектаклем.

Не упустите шанс увидеть «Крокодила» в исполнении талантливых актеров и насладиться магией театра!