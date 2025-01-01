Ваня Дмитриенко: Музыка, Театр и Непрекращающиеся Успехи

15-летний артист Ваня Дмитриенко стал настоящей сенсацией на музыкальной сцене. Его путь к успеху начался с решительного отказа участвовать в программе «Голос.Дети», после чего он выбрал самостоятельное творчество и не прогадал.

Хит «Венера — Юпитер»

В 2021 году вышла его песня «Венера — Юпитер», которая быстро завоевала популярность. За первые две недели композиция заняла верхние строчки на популярных музыкальных платформах, сделав Ваню настоящей звездой.

Клип и воссоздание Маленького принца

В поддержку сингла был выпущен клип, в котором Ваня перевоплотился в Маленького принца из знаменитой повести Антуана де Сент-Экзюпери. Это добавило дополнительный шарм и интерес к его творчеству.

Творческий путь и достижения

До своей популярности Ваня занимался актёрским мастерством и вокалом, самостоятельно осваивал музыкальные инструменты, такие как фортепиано и гитара. Он также публиковал каверы на известные песни и участвовал в проекте «Хочу с Open Kids», где снял клип «Ответь мне» с участницами группы.

Творчество во время карантина

Даже в условиях карантина Ваня не останавливался. Он выходил на Арбат, чтобы петь под гитару и делиться своим творчеством с прохожими.

Первый сольный концерт

В феврале 2021 года Ваня провел свой первый сольный концерт в московском клубе, где собрал впечатляющие 900 зрителей. Это событие стало важной вехой в его карьере.

Совместные проекты и будущие планы

В этом же году Дмитриенко снялся в сериале «Олег». Он не собирается останавливаться на достигнутом: Ваня продолжает писать новые синглы и готовится к выступлениям на больших концертных площадках.