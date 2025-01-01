Ваня Дмитриенко: Большой сольный концерт в Самаре

Приглашаем вас на незабываемый сольный концерт Вани Дмитриенко, который состоится в Самаре. Этот молодой артист стремительно завоевывает популярность благодаря своему таланту и харизме.

Путь к успеху

Ваня Дмитриенко начал свою карьеру с выхода трека Венера-Юпитер , который быстро завоевал сердца слушателей. В декабре 2021 года за эту песню он получил национальную музыкальную премию Золотой граммофон , став самым юным обладателем этой награды в истории.

Творческие достижения

В 2022 году Ваня стал участником 13 сезона популярного шоу Танцы со звёздами , где выступал в паре с талантливой танцовщицей и хореографом Любиной Кузнецовой. Его яркие выступления не оставили зрителей равнодушными.

В феврале 2023 года артист выпустил свой дебютный альбом Параноик , который получил положительные отзывы от критиков и слушателей. Также он принял участие в четвёртом сезоне шоу Маска на НТВ, удивляя зрителей своим исполнением в образе Ворона.

Признание и новые горизонты

В мае 2023 года Ваня Дмитриенко попал в лонг-лист рейтинга Forbes 30 до 30 в категории Музыка , что свидетельствует о его значительном вкладе в музыкальную индустрию.

Не упустите возможность увидеть Ваню Дмитриенко в живую на его сольном концерте в Самаре. Это будет событие, которое вы запомните надолго!

Интересный факт