Приглашаем вас на незабываемый сольный концерт Вани Дмитриенко, который состоится в Самаре. Этот молодой артист стремительно завоевывает популярность благодаря своему таланту и харизме.
Ваня Дмитриенко начал свою карьеру с выхода трека
Венера-Юпитер, который быстро завоевал сердца слушателей. В декабре 2021 года за эту песню он получил национальную музыкальную премию
Золотой граммофон, став самым юным обладателем этой награды в истории.
В 2022 году Ваня стал участником 13 сезона популярного шоу
Танцы со звёздами, где выступал в паре с талантливой танцовщицей и хореографом Любиной Кузнецовой. Его яркие выступления не оставили зрителей равнодушными.
В феврале 2023 года артист выпустил свой дебютный альбом
Параноик, который получил положительные отзывы от критиков и слушателей. Также он принял участие в четвёртом сезоне шоу
Маска на НТВ, удивляя зрителей своим исполнением в образе Ворона.
В мае 2023 года Ваня Дмитриенко попал в лонг-лист рейтинга Forbes
30 до 30 в категории
Музыка, что свидетельствует о его значительном вкладе в музыкальную индустрию.
Не упустите возможность увидеть Ваню Дмитриенко в живую на его сольном концерте в Самаре. Это будет событие, которое вы запомните надолго!
В 2025 году актриса Анна Пересильд снялась в клипе Вани на песню
Цветаева, что подчеркивает его растущую популярность и сотрудничество с известными личностями в сфере искусства.