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Ваня Дмитриенко
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Ваня Дмитриенко

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Ваня Дмитриенко: Большой сольный концерт в Самаре

Приглашаем вас на незабываемый сольный концерт Вани Дмитриенко, который состоится в Самаре. Этот молодой артист стремительно завоевывает популярность благодаря своему таланту и харизме.

Путь к успеху

Ваня Дмитриенко начал свою карьеру с выхода трека Венера-Юпитер, который быстро завоевал сердца слушателей. В декабре 2021 года за эту песню он получил национальную музыкальную премию Золотой граммофон, став самым юным обладателем этой награды в истории.

Творческие достижения

В 2022 году Ваня стал участником 13 сезона популярного шоу Танцы со звёздами, где выступал в паре с талантливой танцовщицей и хореографом Любиной Кузнецовой. Его яркие выступления не оставили зрителей равнодушными.

В феврале 2023 года артист выпустил свой дебютный альбом Параноик, который получил положительные отзывы от критиков и слушателей. Также он принял участие в четвёртом сезоне шоу Маска на НТВ, удивляя зрителей своим исполнением в образе Ворона.

Признание и новые горизонты

В мае 2023 года Ваня Дмитриенко попал в лонг-лист рейтинга Forbes 30 до 30 в категории Музыка, что свидетельствует о его значительном вкладе в музыкальную индустрию.

Не упустите возможность увидеть Ваню Дмитриенко в живую на его сольном концерте в Самаре. Это будет событие, которое вы запомните надолго!

Интересный факт

В 2025 году актриса Анна Пересильд снялась в клипе Вани на песню Цветаева, что подчеркивает его растущую популярность и сотрудничество с известными личностями в сфере искусства.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 12 сентября
КРЦ «Звезда» Самара, Ново-Садовая, 106г
19:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

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