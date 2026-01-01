Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ваня Дмитриенко
Киноафиша Ваня Дмитриенко

Ваня Дмитриенко

12+
Возраст 12+

О концерте

Сольный концерт Вани Дмитриенко в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в MTS Live Холл пройдет сольный концерт певца Вани Дмитриенко. Артист известен своими мелодичными песнями о любви и личных переживаниях. В новых композициях «Вишнёвый» и «Цветаева» он обращается к более глубоким темам, а звучание стало тяжелее и роковее. Концерт привлечет тех, кто ценит эволюцию творчества и живое исполнение музыки.

Новая эра творчества

Ваня Дмитриенко давно завоевал сердца миллионов слушателей своими красивыми мелодиями о любви и счастье. Под его треки мы взрослели, влюблялись, радовались и грустили. Однако время неумолимо движется вперед, и артисты меняются вместе с ним.

Перемены в творчестве

В 2025 году Ваня начал год с хитов «Вишнёвый» и «Цветаева», которые быстро заняли верхние строчки музыкальных рейтингов. Поклонники и пресса отметили заметные изменения в его музыке. Новые песни затрагивают более зрелые и глубокие темы, а их звучание претерпело изменения — теперь в нем слышится роковое влияние.

Приглашение на незабываемое шоу

Приготовьтесь увидеть Ваню в новом свете и насладиться его творчеством в живом исполнении. Это не просто концерт — это возможность стать частью его нового этапа в карьере. Не упустите шанс насладиться этим музыкальным событием!

Купить билет на концерт Ваня Дмитриенко

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
11 апреля суббота
19:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 3100 ₽

В ближайшие дни

Весенний праздничный концерт
6+
Эстрада
Весенний праздничный концерт
7 марта в 14:00 Театр эстрады
от 2000 ₽
Pino Sanna и Трио Александра Титова. Босса-нова, итальянские песни
6+
Джаз
Pino Sanna и Трио Александра Титова. Босса-нова, итальянские песни
9 марта в 19:00 Ever Jazz
Билеты
Грязь
16+
Хип-хоп
Грязь
18 марта в 20:00 Нирвана
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше