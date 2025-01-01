Ваня Демидов. Сольный стендап-концерт в Pravda bar

Приглашаем вас на увлекательный спектакль «Человек из автобуса», где Ваня Демидов поделится своими наблюдениями о жизни, наполненными юмором и иронией. Это комедия, которая обещает подарить зрителям множество смешных моментов и заставить задуматься о повседневных ситуациях.
Ваня Демидов, известный своей способностью ловко подмечать забавные детали повседневной жизни, вновь выходит на сцену. Его стиль комедии наблюдения позволяет не только смеяться, но и видеть знакомые ситуации под новым углом. Спектакль обещает стать отличной возможностью отвлечься от будней и насладиться качественным юмором.
Не упустите возможность стать частью этого комедийного вечера, который точно вызовет улыбки и хорошее настроение!