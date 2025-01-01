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Киноафиша Ваня Демидов. Сольный стендап-концерт в Pravda bar

Ваня Демидов. Сольный стендап-концерт в Pravda bar

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Шутки, проверенные временем и усами: комедия Вани Демидова

Приглашаем вас на увлекательный спектакль «Человек из автобуса», где Ваня Демидов поделится своими наблюдениями о жизни, наполненными юмором и иронией. Это комедия, которая обещает подарить зрителям множество смешных моментов и заставить задуматься о повседневных ситуациях.

О спектакле

Ваня Демидов, известный своей способностью ловко подмечать забавные детали повседневной жизни, вновь выходит на сцену. Его стиль комедии наблюдения позволяет не только смеяться, но и видеть знакомые ситуации под новым углом. Спектакль обещает стать отличной возможностью отвлечься от будней и насладиться качественным юмором.

Почему стоит посетить?

  • Уникальный стиль: Ваня Демидов известен своей оригинальной подачей материала.
  • Актуальность: Темы, затрагиваемые в спектакле, близки каждому зрителю.
  • Настроение: Отличный способ поднять себе настроение и зарядиться позитивом на предстоящую неделю.

Не упустите возможность стать частью этого комедийного вечера, который точно вызовет улыбки и хорошее настроение!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 12 августа
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
20:00 от 500 ₽

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