Авторский спектакль Анны Музыченко в рамках театрального проекта «Сначала театр – театр с начала» обещает незабываемые эмоции и легкость восприятия. «Bathroom» – это комедийное представление в жанре драматической клоунады, которое не требует слов, позволяя зрителям самостоятельно интерпретировать происходящее на сцене.
Главная героиня, сыгранная Анной Музыченко, оказывается в странной ситуации – она застряла в ванной комнате, из которой не может выбраться. Каждая попытка найти выход оборачивается неудачей, что приводит к череде курьезов и неожиданным эмоциям. Истерика сменяется расслаблением, а отчаяние – мечтательностью. В финале зрителей ждет неожиданный потоп и фееричное спасение.
Спектакль сопровождается зажигательной музыкой группы «The Hatters», которая делает представление еще более динамичным. Ванная комната на сцене вращается и трансформируется, раскрывая необычные трюки и моменты юмора. Невидимая стена между сценой и залом исчезает, поскольку героиня активно взаимодействует со зрителями, вовлекая их в происходящее.
Режиссёр-постановщик и автор сценария: Анна Музыченко
Музыка к спектаклю: группа «The Hatters»
Продюсер проекта «Сначала театр»: Степан Волкотруб
Возрастное ограничение: 16+
Продолжительность спектакля: 1 час 10 минут (без антракта)
Премьера спектакля в Москве: 23 октября 2025 года
Театральный проект «Сначала театр» был создан в 2022 году с целью сделать искусство доступным и понятным для широкой аудитории. В новом сезоне 2025-2026 проект планирует расширить репертуар, добавив разнообразные жанры, что будет интересно зрителям всех возрастов.