Ванная комната. Bathroom
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
О спектакле

Комедийный спектакль Анны Музыченко «Bathroom» – стирая границы реальности

Авторский спектакль Анны Музыченко в рамках театрального проекта «Сначала театр – театр с начала» обещает незабываемые эмоции и легкость восприятия. «Bathroom» – это комедийное представление в жанре драматической клоунады, которое не требует слов, позволяя зрителям самостоятельно интерпретировать происходящее на сцене.

Главная героиня, сыгранная Анной Музыченко, оказывается в странной ситуации – она застряла в ванной комнате, из которой не может выбраться. Каждая попытка найти выход оборачивается неудачей, что приводит к череде курьезов и неожиданным эмоциям. Истерика сменяется расслаблением, а отчаяние – мечтательностью. В финале зрителей ждет неожиданный потоп и фееричное спасение.

Музыка и взаимодействие со зрителями

Спектакль сопровождается зажигательной музыкой группы «The Hatters», которая делает представление еще более динамичным. Ванная комната на сцене вращается и трансформируется, раскрывая необычные трюки и моменты юмора. Невидимая стена между сценой и залом исчезает, поскольку героиня активно взаимодействует со зрителями, вовлекая их в происходящее.

Действующие лица и творческая группа

  • Главная героиня: Анна Музыченко
  • Эпизодические роли: Яков Юдинских, Александр Леднёв, Ильназ Вильданов, Алексей Воробьёв

Режиссёр-постановщик и автор сценария: Анна Музыченко

Музыка к спектаклю: группа «The Hatters»

Продюсер проекта «Сначала театр»: Степан Волкотруб

Дополнительная информация

Премьера спектакля в Москве: 23 октября 2025 года

Театральный проект «Сначала театр» был создан в 2022 году с целью сделать искусство доступным и понятным для широкой аудитории. В новом сезоне 2025-2026 проект планирует расширить репертуар, добавив разнообразные жанры, что будет интересно зрителям всех возрастов.

Режиссер
Анна Музыченко
В ролях
Анна Музыченко

Фотографии

