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Ванька, не зевай!
Билеты от 800₽
Киноафиша Ванька, не зевай!

Спектакль Ванька, не зевай!

Постановка
Глас 16+
Продолжительность 1 час 45 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Театральная свадьба с Шукшиным

В первой части спектакля лучшая тамада города – Герда Адольфовна Шпиц – приглашает вас на уникальную русскую свадьбу. Это мероприятие обещает стать настоящим праздником, где вы сможете повеселиться от души и даже принять участие в веселой драке среди гостей.

Свадьба, организованная Гердой Адольфовной, запомнится вам надолго. Однако, как и в жизни, после веселья приходит время осмысления. Спектакль поднимает важные вопросы о том, что мы теряем в повседневной суете.

Финал каждой истории

Финал каждой истории, как и жизнь человека, уникален. В своих произведениях Василий Шукшин напоминает нам о том, что нельзя забывать слово отцов, свою самобытность и малую Родину. Потеря этих ценностей может обернуться утратой собственной души.

Вдохновение в творчестве Шукшина

Спектакль основан на рассказах Шукшина, таких как «Сны матери», «Жена мужа в Париж провожала», «На кладбище» и других произведениях, включая заметки из его записных книжек и дневников. Эти истории погружают зрителей в мир, наполненный глубокими размышлениями о жизни и ее смысле.

Музыка и культура

Особое внимание в постановке уделено музыкальному сопровождению. Звучат русские народные песни и разудалые частушки, родившиеся на знаменитой шукшинской земле – Алтае. Это создает неповторимую атмосферу и помогает зрителям лучше понять суть произведений.

Не упустите возможность посетить этот уникальный спектакль, который объединяет в себе радость праздника и философские размышления о жизни!

Режиссер
Татьяна Белевич
В ролях
Анна Хапкина
Михаил Панюков
Дмитрий Крючков
Никита Астахов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 сентября
Глас Москва, Б.Татарская, 29
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Ванька, не зевай! Ванька, не зевай! Ванька, не зевай!

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