Спектакль Ван Гог. Vinsent

Подлинное актерское перевоплощение и глубокое проживание драмы своего героя — все это можно увидеть в спектакле «Ван Гог: Письма к брату». Актер Андрей Манохин мастерски раскрывает личность знаменитого художника через его письма к брату Тео.
Спектакль погружает зрителя в трудный путь духовных исканий Винсента Ван Гога. Чередование горьких разочарований и обретения себя в творчестве создает уникальную атмосферу, позволяя зрителям увидеть мир глазами гения живописи.
