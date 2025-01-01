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Билеты от 500₽
Киноафиша Ван Гог. Ожившие полотна

Ван Гог. Ожившие полотна

16+
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Мультимедийная выставка Ван Гога в Люмьер-Холле

Мультимедийная выставка «Ван Гог // Ожившие полотна» приглашает зрителей в захватывающее путешествие по творчеству знаменитого голландского постимпрессиониста Винсента Ван Гога. Этот уникальный проект проходит в креативном пространстве «Люмьер-Холл» и предлагает новый взгляд на искусство художника.

Вопросы о Ван Гоге

Кто же был Винсент Ван Гог? Гениальным живописцем, безумцем или несчастным творцом, обречённым на одинокие скитания? Вопросы о его жизни и творчестве остаются актуальными и по сей день. Выставка позволяет зрителям не только насладиться его шедеврами, но и задуматься о глубоком философском контексте его работ.

Технологии и искусство

Использование больших экранов и объёмного звука позволяет глубже понять образную систему художника. Посетители смогут проследить за движением его мысли, рассмотреть детали полотен и ощутить себя «внутри» таких выдающихся работ, как:

  • «Звёздная ночь»
  • «Ночная терраса кафе»
  • «Спальня в Арле»
  • «Пшеничное поле с кипарисами»
  • «Церковь в Овере»

История создания

Посетителей ожидает не только знакомство с самими холстами, но и увлекательная история их создания. Выставка раскрывает биографию Ван Гога, его внутренние переживания и влияние, которое он оказал на искусство XX века.

Не упустите возможность погрузиться в мир Ван Гога и увидеть, как его картины «оживают» перед вами. Выставка «Ван Гог // Ожившие полотна» станет настоящим событием для всех любителей искусства!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
25 июля
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
26 июля
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
27 июля
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
28 июля
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
29 июля
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
30 июля
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
31 июля
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
1 августа
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
2 августа
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
3 августа
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
4 августа
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
5 августа
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
6 августа
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
7 августа
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
8 августа
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
9 августа
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
10 августа
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
11 августа
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
12 августа
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
13 августа
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
14 августа
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
15 августа
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
16 августа
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
17 августа
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
18 августа
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
19 августа
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
20 августа
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
21 августа
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
22 августа
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
23 августа
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
24 августа
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
25 августа
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
26 августа
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
27 августа
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
28 августа
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
29 августа
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
30 августа
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
31 августа
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
1 сентября
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
2 сентября
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
3 сентября
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
4 сентября
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
5 сентября
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
6 сентября
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
7 сентября
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
8 сентября
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
9 сентября
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
10 сентября
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
11 сентября
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
12 сентября
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
13 сентября
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
14 сентября
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
15 сентября
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
16 сентября
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
17 сентября
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
18 сентября
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
19 сентября
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
20 сентября
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
21 сентября
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
22 сентября
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
23 сентября
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
24 сентября
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
25 сентября
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
26 сентября
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
27 сентября
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽
28 сентября
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
11:00 от 500 ₽

Фотографии

Ван Гог. Ожившие полотна Ван Гог. Ожившие полотна Ван Гог. Ожившие полотна Ван Гог. Ожившие полотна Ван Гог. Ожившие полотна Ван Гог. Ожившие полотна Ван Гог. Ожившие полотна Ван Гог. Ожившие полотна Ван Гог. Ожившие полотна Ван Гог. Ожившие полотна Ван Гог. Ожившие полотна Ван Гог. Ожившие полотна Ван Гог. Ожившие полотна Ван Гог. Ожившие полотна Ван Гог. Ожившие полотна Ван Гог. Ожившие полотна

В ближайшие дни

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