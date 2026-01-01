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Ван Гог. Автопортрет
Киноафиша Ван Гог. Автопортрет

Спектакль Ван Гог. Автопортрет

Постановка
Челябинский Молодежный театр 16+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

Постановка о судьбах двух гениев: Винсента Ван Гога и Антонена Арто 

На сцене театра вновь зазвучат голоса великих художников. Спектакль «Ван Гог и Арто: Диалог двух гениев» создан по мотивам «Писем к брату Тео» Винсента Ван Гога (перевод Полины Мелковой) и эссе Антонена Арто «Ван Гог. Самоубитый обществом» (перевод Натальи Исаевой).

Тематическое единство

Ван Гог и Антонен Арто — два гения, которые опередили свое время и стали жертвами общественного непонимания. Их жизни переплетены через общие темы страдания, гениальности и одиночества. Оба художника, несмотря на то что не пересекались в реальной жизни, имеют много общего, что делает их диалог особенно актуальным.

Творческий процесс

Спектакль предлагает зрителям уникальную возможность «встретить» этих двух великих личностей в театральном пространстве. В создании спектакля участвовала команда талантливых профессионалов:

  • Сценография и видеоинсталляция: Антон Сластников, Дмитрий Иванченко
  • Режиссёр по пластике: Екатерина Галанова
  • Художник по свету: Павел Ларионов

Значение спектакля

Спектакль не только раскрывает внутренний мир Ван Гога и Арто, но и поднимает важные вопросы о месте художника в обществе. Каково это — быть гением, не понятым современниками? Как их мысли и творчество отразились на нашем времени? Все это зрители смогут увидеть и почувствовать в процессе спектакля.

Не упустите возможность погрузиться в мир искусства, где гениальность и страдание идут рука об руку. Спектакль «Ван Гог и Арто: Диалог двух гениев» станет настоящим событием для всех ценителей театра и искусства!

Режиссер
Александр Черепанов
В ролях
Денис Саратников
Александр Зайцев

Фотографии

Ван Гог. Автопортрет Ван Гог. Автопортрет Ван Гог. Автопортрет Ван Гог. Автопортрет Ван Гог. Автопортрет Ван Гог. Автопортрет Ван Гог. Автопортрет Ван Гог. Автопортрет Ван Гог. Автопортрет Ван Гог. Автопортрет Ван Гог. Автопортрет Ван Гог. Автопортрет Ван Гог. Автопортрет Ван Гог. Автопортрет Ван Гог. Автопортрет
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