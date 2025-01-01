Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вампирский поцелуй
Киноафиша Вампирский поцелуй

Спектакль Вампирский поцелуй

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Вампирский поцелуй — чёрная комедия о борьбе с тьмой

«Вампирский поцелуй» — это уникальная черная комедия в готическом антураже, которая способна поразить зрителей своей атмосферой. Действие спектакля разворачивается в 1840 году в Англии, где молодой писатель Чарли Мортон отправляется в загадочное поместье близ Лондона, славящееся своей мрачной репутацией. Здесь за десять лет пропали без вести все постояльцы, а дворецкий явно скрывает ужасные тайны.

Загадочные события

Сюжет начинается, когда на пороге гостиницы появляются девушки, просящие о помощи, но вскоре оказывается, что они — ужасные вампирши со своими коварными планами. Чарли оказывается втянутым в неравную борьбу с силами тьмы, его задача — раскрыть страшную тайну проклятия, сделавшего вампирш пленницами этого таинственного места.

Вампирский поцелуй как ключ к освобождению

В ходе своего расследования Чарли сталкивается с осознанием того, что вампирский поцелуй, превращающий людей в жутких монстров и губящий судьбы, может стать неожиданным ключом к освобождению для всех героев этой мрачной драмы.

Спектакль будет идти с антрактом, предоставляя зрителям возможность больше погрузиться в историю и поразмыслить над ее глубокими темами. Не упустите шанс стать участником этого захватывающего представления, полным напряжения и неожиданных поворотов!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 сентября
Zart House Санкт-Петербург, пл. Морской Славы, 1, Морской вокзал, 3 этаж
19:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

Квест-триллер «Хижина в лесу»
12+
Иммерсивный
Квест-триллер «Хижина в лесу»
16 сентября в 17:00 «Взаперти» в Соляном
от 6600 ₽
Перформанс с актером «Хищник»
16+
Перформанс Иммерсивный
Перформанс с актером «Хищник»
6 сентября в 10:00 «Взаперти» в Соляном
от 8400 ₽
Квест «Гравити Фолз»
6+
Иммерсивный
Квест «Гравити Фолз»
23 октября в 20:30 «Взаперти» в Соляном
от 6600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше