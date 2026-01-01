Оповещения от Киноафиши
12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+

О концерте

Концерт-посвящение Владимиру Степанову

Мы рады анонсировать концерт «Вам, Маэстро!», посвящённый народному артисту России Владимиру Степанову. В этом уникальном музыкальном событии примут участие звезды Камерного музыкального театра и выдающиеся народные артисты России.

Об исполнителе

Владимир Степанов — это имя, знаковое для российской оперной сцены. Свыше 40 лет он служил на сцене, исполнив более 50 партий баритона и гастролируя по всем уголкам мира. В его багаже не только эстрадные хиты, но и богатый опыт в качестве режиссёра, педагога и общественного деятеля. Последние годы своей жизни Владимир Тимофеевич посвятил созданию в Нижнем Новгороде музыкального театра, который носит его имя, и его наследие продолжает развиваться через его учеников.

Что вас ждёт на концерте?

Концертная программа состоит из двух отделений и включает в себя:

  • знаменитые арии и дуэты из опер и оперетт;
  • классические и городские романсы;
  • эстрадные песни — произведения, в которых Владимир Степанов достиг значительных высот.

Зрители смогут насладиться разнообразием жанров, которые он так любил и в которых был непревзойдённым исполнителем.

Режиссура

Режиссёром-постановщиком концерта выступит Сергей Миндрин, который позаботится о том, чтобы каждое выступление стало незабываемым.

Кому стоит посетить концерт?

Это мероприятие будет интересно всем любителям классической и народной музыки, эстрады, а также тем, кто ценит искусство и культуру. Не упустите возможность погрузиться в мир великого музыканта и насладиться выступлениями выдающихся исполнителей!

Источник: nnkmt.ru

В других городах
Март
26 марта четверг
18:30
Рекорд Нижний Новгород, Пискунова, 11
от 600 ₽

