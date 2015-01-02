Тайны Бодахоса: комедия о семейных интригах

В провинциальном испанском городишке Бодахос наступает праздник Дня Всех Святых. В это время в центре событий оказывается непростая семья: Адела — мать-колясочница, стервозная дочь Лаура и её умственно отсталая племянница Хустина. У них есть две главные цели на вечер: приготовить кофе и... устранить деда!

Однако такой план не учитывает местные реалии. Горожане поглощены слухами о сексуальном маньяке, который, по всей видимости, обосновался в Бодахосе. Тем не менее, в город приезжает племянник Энрике со своей загадочной супругой, что в корне меняет ситуацию.

Неожиданные повороты сюжета

Как же семейка Аделы и Лауры справится с неожиданными гостями? Их планы рушатся, и теперь им предстоит решить, как выжить в условиях хаоса и научиться справляться с непредсказуемостью окружающего мира.

Интересные факты

Спектакль основан на остроумной комедии, насыщенной черным юмором и абсурдными ситуациями. Местный колорит и атмосферные декорации делают его незабываемым. Не пропустите возможность стать частью этой интригующей истории о семейных узах и людских слабостях!