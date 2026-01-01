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Вальсы любви. НФОР, дирижер А. Ткаченко
Билеты от 700₽
Киноафиша Вальсы любви. НФОР, дирижер А. Ткаченко

Вальсы любви. НФОР, дирижер А. Ткаченко

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте

Праздничный концерт вальсов от Национального филармонического оркестра России

Национальный филармонический оркестр России под руководством дирижёра Арсентия Ткаченко приглашает вас на концерт, посвященный самым знаменитым вальсам. В программе прозвучат произведения великих композиторов: Иоганна Штрауса, Петра Чайковского и Арнота Хачатуряна.

Звучание вальса

В преддверии международного женского дня 8 марта оркестр создаст праздничную атмосферу, исполняя известные и чувственные композиции. Вы сможете насладиться роскошными мелодиями Штрауса, торжественными вальсами из балетов Чайковского, а также захватывающим вальсом Хачатуряна из драмы Лермонтова «Маскарад». Не пропустите пленительный вальс Доги из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» и многие другие.

История вальса

Вальс — это не просто танец, а знаковый музыкальный жанр. Он известен с Средневековья, хотя изначально его считали скандальным. Например, в XIX веке консервативные британцы охарактеризовали его как «слишком чувственный и непристойный». Сегодня вальс стал символом торжественных событий — ни один выпускной вечер или студенческий бал не обходится без него.

В XIX веке вальс завоевал популярность среди композиторов, что стало причиной настоящего вальсового бума. Слушатели получили величайшие произведения в этом жанре, которые стали классикой.

Информация о концерте

  • Художественный руководитель и главный дирижер — Владимир Спиваков
  • Дирижер — Арсентий Ткаченко
  • Солист — Тимур Пирвердиев (скрипка)

Обратите внимание: в программе возможны изменения.

Продолжительность мероприятия: 2 отделения по 45 минут.

Купить билет на концерт Вальсы любви. НФОР, дирижер А. Ткаченко

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Март
5 марта пятница
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 700 ₽

Фотографии

Вальсы любви. НФОР, дирижер А. Ткаченко

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