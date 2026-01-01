Вальсы любви. НФОР, дирижер А. Ткаченко

Праздничный концерт вальсов от Национального филармонического оркестра России

Национальный филармонический оркестр России под руководством дирижёра Арсентия Ткаченко приглашает вас на концерт, посвященный самым знаменитым вальсам. В программе прозвучат произведения великих композиторов: Иоганна Штрауса, Петра Чайковского и Арнота Хачатуряна.

Звучание вальса

В преддверии международного женского дня 8 марта оркестр создаст праздничную атмосферу, исполняя известные и чувственные композиции. Вы сможете насладиться роскошными мелодиями Штрауса, торжественными вальсами из балетов Чайковского, а также захватывающим вальсом Хачатуряна из драмы Лермонтова «Маскарад». Не пропустите пленительный вальс Доги из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» и многие другие.

История вальса

Вальс — это не просто танец, а знаковый музыкальный жанр. Он известен с Средневековья, хотя изначально его считали скандальным. Например, в XIX веке консервативные британцы охарактеризовали его как «слишком чувственный и непристойный». Сегодня вальс стал символом торжественных событий — ни один выпускной вечер или студенческий бал не обходится без него.

В XIX веке вальс завоевал популярность среди композиторов, что стало причиной настоящего вальсового бума. Слушатели получили величайшие произведения в этом жанре, которые стали классикой.

Информация о концерте

Художественный руководитель и главный дирижер — Владимир Спиваков

Дирижер — Арсентий Ткаченко

Солист — Тимур Пирвердиев (скрипка)

Обратите внимание: в программе возможны изменения.

Продолжительность мероприятия: 2 отделения по 45 минут.