Детский спектакль по сказкам Евгения Клюева

Ночи напролёт Простой Карандаш пишет сказки. Потому что не может иначе. Потому что без сказок мир становится пустым. Простые сказки Простого Карандаша — это истории о странных вещах, в которых проснулась душа.

Герои сказок с душой

Сердечко-Вырезанное-из-Картона охватывает любовью весь мир. Надломленная Дирижерская Палочка способна создать самую волшебную музыку. Старое зеркало, уставшее и утратившее способность отражать, нуждается в помощи, чтобы снова обрести себя.

Мир через призму детства и философии

В мире полно прекрасного — столько же, сколько цветов, людей, стихов, животных. Чтобы увидеть это прекрасное, нужно быть поэтом, ребёнком или философом — и это, по сути, одно и то же.

Особенная магия сказок Клюева

Сказки Евгения Клюева наполнены лёгкой печалью и добротой, которые позволяют увидеть поэзию и слышать музыку в обыденных вещах. Мир сложен и велик, но его можно объяснить через простые и короткие сказки.

Темы, затронутые в сказках

Эти истории знают всё о дружбе, творчестве, сострадании, смелости и красоте. Спектакль поставлен по мотивам сказок Евгения Клюева — нежных, трогательных историй, которые видят мир глазами поэта и ребёнка.

Возвращение к простоте

Ночи напролёт Простой Карандаш создаёт свои сказки, потому что не может не писать, и потому что без сказок мир теряет свою душу.