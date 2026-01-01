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Вальс простого карандаша
Киноафиша Вальс простого карандаша

Спектакль Вальс простого карандаша

Постановка
МТЮЗ 6+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 6+

О спектакле

Детский спектакль по сказкам Евгения Клюева

Ночи напролёт Простой Карандаш пишет сказки. Потому что не может иначе. Потому что без сказок мир становится пустым. Простые сказки Простого Карандаша — это истории о странных вещах, в которых проснулась душа.

Герои сказок с душой
Сердечко-Вырезанное-из-Картона охватывает любовью весь мир. Надломленная Дирижерская Палочка способна создать самую волшебную музыку. Старое зеркало, уставшее и утратившее способность отражать, нуждается в помощи, чтобы снова обрести себя.

Мир через призму детства и философии
В мире полно прекрасного — столько же, сколько цветов, людей, стихов, животных. Чтобы увидеть это прекрасное, нужно быть поэтом, ребёнком или философом — и это, по сути, одно и то же.

Особенная магия сказок Клюева
Сказки Евгения Клюева наполнены лёгкой печалью и добротой, которые позволяют увидеть поэзию и слышать музыку в обыденных вещах. Мир сложен и велик, но его можно объяснить через простые и короткие сказки.

Темы, затронутые в сказках
Эти истории знают всё о дружбе, творчестве, сострадании, смелости и красоте. Спектакль поставлен по мотивам сказок Евгения Клюева — нежных, трогательных историй, которые видят мир глазами поэта и ребёнка.

Возвращение к простоте
Ночи напролёт Простой Карандаш создаёт свои сказки, потому что не может не писать, и потому что без сказок мир теряет свою душу.

Режиссер
Юлия Беляева
В ролях
Евгений Кутянин
Вячеслав Платонов
Ольга Гапоненко
Дарья Петрова
Илья Смирнов
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