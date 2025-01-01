Меню
Вальс простого карандаша
Билеты от 2700₽
Киноафиша Вальс простого карандаша

Спектакль Вальс простого карандаша

Постановка
МТЮЗ 12+
Режиссер Юлия Беляева
Продолжительность 75 минут
Возраст 12+
Билеты от 2700₽

О спектакле

«Вальс простого карандаша». Спектакль по произведениям Евгения Клюева

Спектакль «Вальс простого карандаша» создан по сказочным произведениям известного поэта и писателя Евгения Клюева. Это уникальное художественное воплощение, в котором чудесные и нежные истории становятся живыми.

О простом карандаше и его сказках

Главный герой, Простой Карандаш, пишет сказки ночами. Он не может жить без этого творческого процесса, ведь сказки – это его способ взаимодействия с миром. Эти «Простые сказки» рассказывают о различных удивительных существах и вещах, в которых пробуждается душа.

  • Сердечко-Вырезанное-из-Картона - безраздельно любит весь мир.
  • Надломленная Дирижерская Палочка создает дивную музыку.
  • Старое зеркало устало и перестало отражать - эту проблему нужно решить.

Темы и идеи спектакля

Мир большой и сложный, а сказки – простые и маленькие. Однако они знают всё о дружбе, творчестве, сострадании, смелости и красоте. Каждая история пронизана глубоким смыслом и побуждает зрителя задуматься о важнейших аспектах жизни.

Команда и артисты

Режиссер и автор инсценировки - Юлия Беляева. Художественное оформление разработал Эмиль Капелюш, а музыку написал Николай Бабич. Световое оформление осуществил Алексей Попов, а музыкальное руководство взяла на себя Анна Шавердьян. Хореографом спектакля стала Евгения Миляева. Ассистентом по костюмам выступает Лора Сехон.

Состав оркестра

Надломленный оркестр включает следующих артистов:

  • Евгений Кутянин - Простой Карандаш, Барабан и другие персонажи.
  • Вячеслав Платонов - Дирижёрская Палочка и другие.
  • Ольга Гапоненко - Пианино, Зеркало и другие роли.
  • Елизавета Бочкина - Первая Скрипочка, Луна и другие.
  • Илья Смирнов - Контрабас, Торшер под Красным Колпаком и другие.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного спектакля и насладиться волшебным миром, который создается на сцене!

Купить билет на спектакль Вальс простого карандаша

Январь
2 января пятница
16:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
от 2700 ₽

