Спектакль «Вальс простого карандаша» создан по сказочным произведениям известного поэта и писателя Евгения Клюева. Это уникальное художественное воплощение, в котором чудесные и нежные истории становятся живыми.
Главный герой, Простой Карандаш, пишет сказки ночами. Он не может жить без этого творческого процесса, ведь сказки – это его способ взаимодействия с миром. Эти «Простые сказки» рассказывают о различных удивительных существах и вещах, в которых пробуждается душа.
Мир большой и сложный, а сказки – простые и маленькие. Однако они знают всё о дружбе, творчестве, сострадании, смелости и красоте. Каждая история пронизана глубоким смыслом и побуждает зрителя задуматься о важнейших аспектах жизни.
Режиссер и автор инсценировки - Юлия Беляева. Художественное оформление разработал Эмиль Капелюш, а музыку написал Николай Бабич. Световое оформление осуществил Алексей Попов, а музыкальное руководство взяла на себя Анна Шавердьян. Хореографом спектакля стала Евгения Миляева. Ассистентом по костюмам выступает Лора Сехон.
Надломленный оркестр включает следующих артистов:
