«Вальс простого карандаша». Спектакль по произведениям Евгения Клюева

Спектакль «Вальс простого карандаша» создан по сказочным произведениям известного поэта и писателя Евгения Клюева. Это уникальное художественное воплощение, в котором чудесные и нежные истории становятся живыми.

О простом карандаше и его сказках

Главный герой, Простой Карандаш, пишет сказки ночами. Он не может жить без этого творческого процесса, ведь сказки – это его способ взаимодействия с миром. Эти «Простые сказки» рассказывают о различных удивительных существах и вещах, в которых пробуждается душа.

Сердечко-Вырезанное-из-Картона - безраздельно любит весь мир.

- безраздельно любит весь мир. Надломленная Дирижерская Палочка создает дивную музыку.

создает дивную музыку. Старое зеркало устало и перестало отражать - эту проблему нужно решить.

Темы и идеи спектакля

Мир большой и сложный, а сказки – простые и маленькие. Однако они знают всё о дружбе, творчестве, сострадании, смелости и красоте. Каждая история пронизана глубоким смыслом и побуждает зрителя задуматься о важнейших аспектах жизни.

Команда и артисты

Режиссер и автор инсценировки - Юлия Беляева. Художественное оформление разработал Эмиль Капелюш, а музыку написал Николай Бабич. Световое оформление осуществил Алексей Попов, а музыкальное руководство взяла на себя Анна Шавердьян. Хореографом спектакля стала Евгения Миляева. Ассистентом по костюмам выступает Лора Сехон.

Состав оркестра

Надломленный оркестр включает следующих артистов:

Евгений Кутянин - Простой Карандаш, Барабан и другие персонажи.

Вячеслав Платонов - Дирижёрская Палочка и другие.

Ольга Гапоненко - Пианино, Зеркало и другие роли.

Елизавета Бочкина - Первая Скрипочка, Луна и другие.

Илья Смирнов - Контрабас, Торшер под Красным Колпаком и другие.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного спектакля и насладиться волшебным миром, который создается на сцене!