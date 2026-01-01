Спектакль-концерт «Вальс Победы» в Небольшом драматическом театре

Небольшой драматический театр с гордостью представляет спектакль-концерт «Вальс Победы». Это уникальное мероприятие объединяет стихи и песни военных лет, а также произведения, близкие им по духу. Спектакль-концерт — новый жанр для актеров НДТ, что делает их погружение в эту стихию особенно интересным.

Моноспектакли на сцене

Каждый выход актеров — это маленький моноспектакль, наполненный эмоциями и глубокими переживаниями. В концерте прозвучат вокальные композиции, исполненные молодым поколением театра. Зрители смогут увидеть знакомых по спектаклю «Братья Карамазовы» талантливых актеров, которые перенесут их в атмосферу военных лет.

Звучание великих имен

Актеры старшего поколения исполнят песни таких великих авторов, как Булат Окуджава, Владимир Высоцкий и Александр Розенбаум. Стихи Бориса Пастернака, Юлии Друниной и других выдающихся поэтов также будут звучать из уст артистов, вызывая ностальгические чувства.

Честь и память

Спектакль-концерт «Вальс Победы» — это дань уважения подвигу великого народа. Мы вспомним тех, кто ушел, и поблагодарим их за мирное небо, которое есть у нас сегодня.

Ведущие вечера

В роли ведущих выступят известные актеры театра и кино Татьяна Колганова и Сергей Уманов. Их мастерство и харизма добавят мероприятию особый шарм.

Не упустите возможность стать частью этого трогательного и вдохновляющего вечера!