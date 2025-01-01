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Вальс на 2/4
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Спектакль Вальс на 2/4

12+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 12+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

Спектакль Антона Непомнящего

Чистое голубое небо, неумолимо разбавленное дымом от горящей травы. Одинокий дом, стоящий в пустыне, словно забытый временем. Раненый солдат с опознавательной повязкой на рукаве, вползает внутрь, пытаясь обработать рану, но теряет сознание.
Холодная сталь у горла, женские глаза, переполненные ненавистью. Запах... запах женщины. Короткий злой диалог, а затем долгий, саркастичный разговор о простом — о ней, о нем, о войне. Чем дольше разговор, тем меньше пропасть между незнакомцами, тем больше они становятся друг для друга просто мужчинами и женщинами, выросшими на одной музыке, фильмах, шутках, с общим генетическим и культурным кодом.

Любовь
Сиюсекундная, вечная.

Режиссер
Антон Непомнящий
В ролях
Григорий Данцигер
Марина Бережная

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
19:00 от 400 ₽

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