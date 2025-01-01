Спектакль Вальс на 2/4

Спектакль Антона Непомнящего

Чистое голубое небо, неумолимо разбавленное дымом от горящей травы. Одинокий дом, стоящий в пустыне, словно забытый временем. Раненый солдат с опознавательной повязкой на рукаве, вползает внутрь, пытаясь обработать рану, но теряет сознание.

Холодная сталь у горла, женские глаза, переполненные ненавистью. Запах... запах женщины. Короткий злой диалог, а затем долгий, саркастичный разговор о простом — о ней, о нем, о войне. Чем дольше разговор, тем меньше пропасть между незнакомцами, тем больше они становятся друг для друга просто мужчинами и женщинами, выросшими на одной музыке, фильмах, шутках, с общим генетическим и культурным кодом.

Любовь

Сиюсекундная, вечная.