Вальс имени Гоголя
Постановка
Пушкинская школа Владимира Рецептера 12+
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль по мотивам произведения Николая Гоголя «Записки сумасшедшего»

В этом сезоне театры приглашают зрителей на уникальную интерпретацию произведения Н. В. Гоголя «Записки сумасшедшего». Главный герой, Аксентий Иванович Поприщин, титулярный советник, ведёт дневниковые записи, в которых раскрывается его внутренний мир и переживания.

О чем спектакль?

Поприщин живет в реальности, полной унижений, цинизма и нищеты. Его повседневная жизнь в департаменте скучна и однообразна. Чтобы справиться с давлением окружающего мира, он начинает погружаться в фантастические видения, где получает возможность быть счастливым и даже стать королем Испании.

Фантазии и реальность

С каждым новым днем герой всё глубже уходит в свои грёзы, что приводит к резкому контрасту между его иллюзиями и жестокой реальностью. Эта борьба с действительностью заставляет зрителей задуматься о том, насколько близка история Поприщина к нашей жизни сегодня.

Интересные факты

  • Спектакль основан на произведении Гоголя, написанном в 1835 году.
  • Темы социальной несправедливости и внутренней борьбы остаются актуальными и в современном обществе.
  • Режиссёр спектакля известен своими смелыми интерпретациями классики, что обещает зрителям необычный опыт.

Не упустите возможность увидеть, как гениальная проза Гоголя оживает на сцене! Билеты уже в продаже.

Режиссер
Владимир Рецептер
В ролях
Артем Виткалов
Екатерина Вишневская
Денис Волков
Анна Дулова
