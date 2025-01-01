Вальс цветов. Концерт при свечах

Музыкальный вечер с Сергеем Черепановым

Приглашаем вас на незабываемый концерт, где блестящий органист, лауреат международных конкурсов Сергей Черепанов, исполнит произведения классических композиторов. В программе — шедевры, которые поразят своей красотой и мастерством интерпретации.

Программа концерта

Вивальди — «Весна»

Бергамо — «Элевационе»

Гендель — «Кукушка»

Дебюсси — «Маленькая сюита» в четырех частях

Бизе — «Фантазия на темы оперы «Кармен»

Пьяццолла — «Аве Мария», «Liebertango»

Чайковский — «Сюита из балета «Щелкунчик»

Обратите внимание, что в программе возможны изменения, поэтому следите за анонсами!

Зачем стоит посетить

Концерт предоставит отличную возможность насладиться произведениями великих мастеров классической музыки в исполнении одного из самых талантливых органистов современности. Музыка прозвучит в живую, погружая зрителей в мир эмоций и ощущений, которые можно пережить только в зале.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события и окунуться в мир классической музыки под звуки органа!