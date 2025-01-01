Меню
Вальс цветов. Концерт при свечах
Музыкальный вечер с Сергеем Черепановым

Приглашаем вас на незабываемый концерт, где блестящий органист, лауреат международных конкурсов Сергей Черепанов, исполнит произведения классических композиторов. В программе — шедевры, которые поразят своей красотой и мастерством интерпретации.

Программа концерта

  • Вивальди — «Весна»
  • Бергамо — «Элевационе»
  • Гендель — «Кукушка»
  • Дебюсси — «Маленькая сюита» в четырех частях
  • Бизе — «Фантазия на темы оперы «Кармен»
  • Пьяццолла — «Аве Мария», «Liebertango»
  • Чайковский — «Сюита из балета «Щелкунчик»

Обратите внимание, что в программе возможны изменения, поэтому следите за анонсами!

Зачем стоит посетить

Концерт предоставит отличную возможность насладиться произведениями великих мастеров классической музыки в исполнении одного из самых талантливых органистов современности. Музыка прозвучит в живую, погружая зрителей в мир эмоций и ощущений, которые можно пережить только в зале.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события и окунуться в мир классической музыки под звуки органа!

Расписание

В других городах

Пермь, 7 марта
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
19:00 от 1000 ₽

