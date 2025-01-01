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Киноафиша Вальс-Бостон

Спектакль Вальс-Бостон

Постановка
Театр Эстрады 16+
Режиссер Михаил Миронов
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Премьера мюзикла «Вальс-Бостон» в московском Театре Эстрады

Спешим сообщить вам о долгожданной премьере мюзикла «Вальс-Бостон», который основан на хитах известного исполнителя Александра Розенбаума. Режиссером постановки выступил Михаил Миронов, автор успешного мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой», который завоевал две национальные премии «Событие года».

Музыкальная сага о любви и судьбе

«Вальс-Бостон» — это не просто мюзикл, а настоящая музыкальная сага, рассказывающая о роковых случайностях, любви, прошедшей через испытания, и о прошлом, которое можно переосмыслить. Зрители смогут насладиться знакомыми многим песнями Розенбаума, такими как «Любить — так любить», «Ау... днем и ночью счастье зову» и «Как часто вижу я сон, мой удивительный сон».

Команда профессионалов

В создании мюзикла принимали участие талантливые профессионалы: хореограф Наталья Терехова, музыкальный руководитель Евгений Загот, лауреат премии «Золотая маска» за мюзикл «Шахматы», и художник Максим Обрезков, главный художник Театра имени Вахтангова.

Сюжетная линия

Действие мюзикла разворачивается в Ростове-на-Дону 20-х годов прошлого века. Здесь культурная жизнь переплетается с криминальным миром, где легко потерять не только голову, но и себя. Главный герой, Константин (Ромаш), — талантливый студент-медик, случайно спасает жизнь вору и открывает для себя мир преступности. В этом мире он находит любовь, но что принесет эта встреча: погибель или спасение?

Основные темы

Мюзикл поднимает важные вопросы о дружбе, любви, верности и предательстве. Он заставляет задуматься, как уживаются беззаконие и настоящие человеческие чувства, и возможно ли искупить ошибку. Песни Александра Розенбаума становятся не просто фоном, а диалогом со зрителем, приглашая его размышлять о жизни и судьбе.

Не упустите возможность стать частью этой удивительной истории, наполненной музыкой и эмоциями. «Вальс-Бостон» ждет вас!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 сентября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
14:00 19:00
7 сентября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
14:00 19:00
9 сентября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00
10 сентября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00
11 сентября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00
12 сентября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00
13 сентября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
14:00 19:00
14 сентября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
14:00 19:00
16 сентября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00
17 сентября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00
18 сентября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00
19 сентября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00
20 сентября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
14:00 19:00
21 сентября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
14:00 19:00
23 сентября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00
24 сентября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00
25 сентября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00
26 сентября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00
27 сентября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
14:00 19:00
28 сентября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
14:00 19:00
30 сентября
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00

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