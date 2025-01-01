Спектакль Вальс-Бостон

Премьера мюзикла «Вальс-Бостон» в московском Театре Эстрады

Спешим сообщить вам о долгожданной премьере мюзикла «Вальс-Бостон», который основан на хитах известного исполнителя Александра Розенбаума. Режиссером постановки выступил Михаил Миронов, автор успешного мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой», который завоевал две национальные премии «Событие года».

Музыкальная сага о любви и судьбе

«Вальс-Бостон» — это не просто мюзикл, а настоящая музыкальная сага, рассказывающая о роковых случайностях, любви, прошедшей через испытания, и о прошлом, которое можно переосмыслить. Зрители смогут насладиться знакомыми многим песнями Розенбаума, такими как «Любить — так любить», «Ау... днем и ночью счастье зову» и «Как часто вижу я сон, мой удивительный сон».

Команда профессионалов

В создании мюзикла принимали участие талантливые профессионалы: хореограф Наталья Терехова, музыкальный руководитель Евгений Загот, лауреат премии «Золотая маска» за мюзикл «Шахматы», и художник Максим Обрезков, главный художник Театра имени Вахтангова.

Сюжетная линия

Действие мюзикла разворачивается в Ростове-на-Дону 20-х годов прошлого века. Здесь культурная жизнь переплетается с криминальным миром, где легко потерять не только голову, но и себя. Главный герой, Константин (Ромаш), — талантливый студент-медик, случайно спасает жизнь вору и открывает для себя мир преступности. В этом мире он находит любовь, но что принесет эта встреча: погибель или спасение?

Основные темы

Мюзикл поднимает важные вопросы о дружбе, любви, верности и предательстве. Он заставляет задуматься, как уживаются беззаконие и настоящие человеческие чувства, и возможно ли искупить ошибку. Песни Александра Розенбаума становятся не просто фоном, а диалогом со зрителем, приглашая его размышлять о жизни и судьбе.

Не упустите возможность стать частью этой удивительной истории, наполненной музыкой и эмоциями. «Вальс-Бостон» ждет вас!