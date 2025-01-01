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Вальпургиева ночь
Билеты от 1000₽
Киноафиша Вальпургиева ночь

Спектакль Вальпургиева ночь

Постановка
Театр на Юго-Западе 16+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

«Вальпургиева ночь». Ночь ведьм и бунта на сцене Театра на Юго-западе

«Сегодня ночь с тридцатого апреля на первое мая. Ночь Вальпургии, сестры святого Венедикта». Эта таинственная и мистическая ночь всегда будоражила умы и сердца людей. Что же произойдет в этот волшебный момент?

В спектакле «Вальпургиева ночь» главный герой, бунтарь Гуревич, оказывается в психиатрической больнице. Однако даже в неволе он не теряет своей силы духа и стремления к свободе. Гуревич, как истинный бунтовщик, заявляет: «Мы - подкидыши и пока еще не найденыши. Но их окружают сплетни, а нас - легенды».

Конфликт и контраст

Спектакль погружает зрителей в мир контрастов. Гуревич и его друзья противостоят «обычным» людям, которых он описывает так: «Они - дельные, а мы - беспредельные. Они - бывалый народ, мы - народ небывалый». Этот конфликт отражает не только борьбу за свободу, но и за право на уникальность.

Темы и идеи

На фоне ночи Вальпургии разворачиваются темы самовыражения, свободы и противостояния общепринятым нормам. Гуревич и его товарищи олицетворяют порывы и мечты, которые не поддаются строгим рамкам: «У них - позывы... А у нас - порывы!».

Спектакль и его создатели

«Вальпургиева ночь» - это не просто история о борьбе, но и глубокая философская притча, которая заставляет задуматься о месте человека в обществе. Режиссер и актеры спектакля создают атмосферу, которая держит зрителей в напряжении до самого конца.

Не упустите возможность стать свидетелем этой увлекательной и захватывающей истории о свободе, бунте и тайнах ночи Вальпургии. Спектакль уже в репертуаре, и он обещает незабываемые эмоции!

Режиссер
Валерий Белякович
В ролях
Галина Галкина
Михаил Белякович
Любовь Ярлыкова
Жанна Чирва
Антон Багиров

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 октября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Вальпургиева ночь Вальпургиева ночь Вальпургиева ночь Вальпургиева ночь Вальпургиева ночь Вальпургиева ночь

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