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Валлийская рапсодия
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Валлийская рапсодия

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О концерте/спектакле

Великолепные картины бушующего моря в увертюре Вагнера, нежный плеск волн в пьесе Равеля и северное дыхание «страны тысячи озёр» в симфонии Сибелиуса. Мощь водной стихии в исполнении величественного Ростовского симфонического оркестра, которому в этом сезоне исполнится 90 лет. Исполнители: Дирижер — Антон Шабуров Ростовский академический симфонический оркестр Художественный руководитель и главный дирижёр — Антон Шабуров В программе: Вагнер Увертюра к опере «Летучий голландец» Герман Валлийская рапсодия для оркестра Равель «Лодка в океане» из цикла «Отражения» Сибелиус Симфония № 1

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 8 октября
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
19:00 от 900 ₽

В ближайшие дни

Standup Bar. Открытый микрофон
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2 сентября в 20:00 Standup Bar
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