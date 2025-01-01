Великолепные картины бушующего моря в увертюре Вагнера, нежный плеск волн в пьесе Равеля и северное дыхание «страны тысячи озёр» в симфонии Сибелиуса. Мощь водной стихии в исполнении величественного Ростовского симфонического оркестра, которому в этом сезоне исполнится 90 лет. Исполнители: Дирижер — Антон Шабуров Ростовский академический симфонический оркестр Художественный руководитель и главный дирижёр — Антон Шабуров В программе: Вагнер Увертюра к опере «Летучий голландец» Герман Валлийская рапсодия для оркестра Равель «Лодка в океане» из цикла «Отражения» Сибелиус Симфония № 1