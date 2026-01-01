Спектакль Валлагъ тамаша

Уникальный водевиль «Голова в портфеле» в постановке Кумыкского театра

Кумыкский государственный музыкально-драматический театр им. А.-П. Салаватова представляет уникальную пьесу — водевиль Зубаила Хиясова «Воллагь тамаша» (в переводе «Голова в портфеле»). Эта популярная пьеса была переведена на несколько языков и продолжает завоевывать зрителей на сценах театров Дагестана.

Сюжет

В центре сюжета — семья профессора Биймурада, который полностью погружён в науку и забыл о своих семейных обязанностях. Его жена Буря, стремясь вернуть внимание мужа к семье, прибегает к различным хитростям, чтобы пробудить в нём давно затухшие любовные чувства. Спектакль наполнен музыкой, песнями и танцами, что делает его особенно привлекательным для зрителей.

Команда спектакля

В постановке участвуют ведущие актеры театра. Режиссёр спектакля — заслуженный артист России Байсолтан Осаев, а композитор — заслуженный деятель искусств РД Аскерхан Аскерханов. Художник-постановщик — Магомед Молакаев, художник по костюмам — Вера Агошкина, аранжировщик — Тимур Хункерханов, хореограф — Анастасия Рыжикова.

Дополнительная информация

Спектакль будет проходить с синхронным переводом на русский язык для тех, кто не владеет кумыкским. Приглашаем всех желающих насладиться водевилем «Голова в портфеле» и погрузиться в мир театрального искусства!