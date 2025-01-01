Спектакль Валькирия

Валькирия: опера Рихарда Вагнера в Мариинском театре

Опера «Валькирия» — вторая часть тетралогии «Кольцо нибелунга» Рихарда Вагнера, которую можно увидеть в Мариинском театре. Исполнение пройдет на немецком языке с синхронными титрами на русском и английском языках.

Музыка и творчество

Музыка Рихарда Вагнера и либретто композитора. Музыкальный руководитель — Валерий Гергиев, художник-постановщик — Георгий Цыпин, а режиссер обновления — Кристина Ларина. Художник по свету Глеб Фильштинский создал масштабные визуальные эффекты, а художественной частью костюмов занималась Татьяна Ногинова. Ответственный концертмейстер — Марина Мишук.

Сюжет и концепция

«Ужасная буря — стихий и сердец, которая постепенно замирает в чудесном сне Брунгильды», — так описывал Вагнер содержание своей оперы. С первых тактов зрители сталкиваются с мощным симфоническим творением, которое раскрывает внутренние конфликты героев. Прошло два десятилетия между событиями «Золота Рейна» и «Валькирии». Узурпация кольца всевластия привела к нарушению гармонии в мире богов и людей, что порождает множество человеческих страстей.

Вагнер считал свои спектакли музыкальными драмами. «Валькирия» — это не только семейная драма, но и глубокая психодрама, где оркестр передает все чувства героев. Первоначальное название оперы указывало на троих детей Вотана, подчеркивающих сложные отношения отцовства.

История театральной постановки

Сценическая история «Кольца нибелунга» началась в 1876 году в Байройте, где был построен специальный фестивальный театр. Однако Вагнер намеревался создать масштабное искусство для идеальной сцены. В XXI веке в Мариинском театре его концепция воплощена с максимальным размахом и современными технологиями, позволяющими передать замысел композитора.

Актуальная интерпретация «Кольца» раскрывает универсальные символы и мифы, вбирая в себя элементы разных культур. Визуальный образ представлен исполинами, созданными Георгием Цыпиным, которые становятся молчаливыми свидетелями событий.

Обновленная версия

В финале сезона 2023-2024 зрители смогут увидеть обновленную сценическую версию «Кольца». Радикальная модернизация света и создание видеоинсталляций позволят зрителям ощутить впечатляющие оптические эффекты. Таким образом, Вагнер продолжает быть актуальным для современного театрального зрителя.

Интересные факты

Мировая премьера «Валькирии» состоялась 26 июня 1870 года в Мюнхене. Опера стала частью тетралогии с 14 августа 1876 года в Байройте. Премьера в Мариинском театре прошла 24 ноября 1900 года. Обновленная постановка дебютировала 3 августа 2023 года.