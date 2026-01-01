Оповещения от Киноафиши
Концерт Валерии: магия звука и эмоций

Народная артистка России Валерия, известная своим безупречным вокалом и мировым признанием, вновь порадует зрителей. Она является выпускницей ГМПИ им. Гнесиных и признанной звездой на международной эстраде.

Её хиты не раз занимали высокие позиции в европейских и американских чартах, что подтверждает её статус одной из величайших исполнительниц современности. Сотрудничество с Робином Гиббом (Bee Gees), дуэты с Патрисией Каас и совместные туры с Simply Red — все это стало частью её яркой музыкантской карьеры.

Награды и успехи

Валерия имеет внушительный список наград, включая:

  • Золотой граммофон
  • Муз-ТВ
  • MTV Russia Music Awards
  • Песня года

Эти награды — лишь вершина айсберга, показывающая, насколько уникально её явление в мире музыки.

Легендарные выступления

Концерты Валерии — это всегда великолепие и незабываемые моменты. Она выступала на самых известных сценах мира:

  • Royal Albert Hall (Лондон)
  • Apollo Theatre (Нью-Йорк)
  • Многочисленные культовые залы по всему миру

Каждое её выступление становится настоящим событием, где сливаются музыка и эмоции, создавая неповторимую атмосферу.

Не упустите возможность увидеть эту живую легенду отечественной эстрады на сцене и насладиться её магией.

Валерия

