12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт Валерии в Новосибирском Доме ученых

В Новосибирском Доме ученых СО РАН (Академгородок) выступит Валерия — народная артистка России и выпускница ГМПИ им. Гнесиных. Её голос и репертуар принесли ей мировое признание, став первой россиянкой, чей портрет появился на обложке журнала Billboard.

Валерия известна дуэтами с Патрисией Каас и совместными турами с Simply Red. Ее хиты завоевали популярность как в Европе, так и в Америке. Каждое ее выступление — это волшебство звука и эмоций, превращающее концерт в незабываемое шоу. Это событие заинтересует не только поклонников эстрады, но и тех, кто ценит качественное исполнение.

Награды и достижения

Валерия — живая легенда отечественной эстрады, чье имя давно стало синонимом безупречного вокала и международного признания. Она является обладательницей множества наград, среди которых:

  • Золотой граммофон,
  • Муз-ТВ,
  • MTV Russia Music Awards,
  • Песня года.

Эти достижения — лишь вершина айсберга. Валерия не просто певица, а уникальное явление, чьи хиты покорили музыкальные чарты, а сотрудничество с Робином Гиббом (группа Bee Gees) и дуэты с Патрисией Каас подтвердили её статус международной звезды.

Знаковые площадки

Её выступления проходили на легендарных сценах, таких как:

  • Royal Albert Hall (Лондон),
  • Apollo Theatre (Нью-Йорк).

Она также выступала в других культовых залах мира, подтверждая свой статус выдающейся артистки.

Купить билет на концерт Валерия

Март
15 марта воскресенье
18:00
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
от 3000 ₽

