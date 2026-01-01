Валерия Яковлева

Стендап-концерт Валерии Яковлевой в Самаре

В КРЦ «Звезда» состоится сольный стендап-концерт Валерии Яковлевой – яркой звезды женской стендап-комедии в жанре 30+. Она не только актриса и блогер с многомиллионными просмотрами своих рилсов, но и участница популярного шоу «Женский стендап». На концерте Валерия готова подарить зрителям порцию искреннего юмора о семейных отношениях и устроить настоящий праздник.

Этот концерт станет отличным выбором для любителей стендапа и всех, кто ценит тонкий юмор, основанный на жизненных ситуациях в семье. Ожидайте вечер, наполненный смехом и позитивом!