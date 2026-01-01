Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крушение рейса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Валерия Яковлева
Киноафиша Валерия Яковлева

Валерия Яковлева

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап-концерт Валерии Яковлевой в Самаре

В КРЦ «Звезда» состоится сольный стендап-концерт Валерии Яковлевой – яркой звезды женской стендап-комедии в жанре 30+. Она не только актриса и блогер с многомиллионными просмотрами своих рилсов, но и участница популярного шоу «Женский стендап». На концерте Валерия готова подарить зрителям порцию искреннего юмора о семейных отношениях и устроить настоящий праздник.

Этот концерт станет отличным выбором для любителей стендапа и всех, кто ценит тонкий юмор, основанный на жизненных ситуациях в семье. Ожидайте вечер, наполненный смехом и позитивом!

Исполнители
Яковлева В

Купить билет на концерт Валерия Яковлева

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
26 сентября суббота
19:00
МТС Live Холл Самара (ех. КРЦ «Звезда») Самара, Ново-Садовая, 106г
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Sinteza Orchestra «Караоке с оркестром»
6+
Поп

Sinteza Orchestra «Караоке с оркестром»

4 октября в 19:00 МТС Live Холл Самара (ех. КРЦ «Звезда»)
от 1500 ₽
Пикник. Вечное движение
12+
Рок

Пикник. Вечное движение

23 октября в 19:30 Универсальный комплекс «МТЛ Арена»
от 3600 ₽
18+
Хип-хоп Рок

Chonyatsky & Миша Золо

18 августа в 19:00 Бутылист
от 1111 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше