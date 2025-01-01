Валерия Яковлева. Сольный стендап концерт

Звезда женской стендап-комедии в жанре 30+, Валерия Яковлева, готовит для своих поклонников незабываемый сольный концерт! Актриса, блогер и участница популярного шоу «Женский стендап» приедет, чтобы подарить вам порцию отборной семейной комедии и создать атмосферу настоящего праздника.
Если вы давно искали юмор, от которого становится легко на душе, то этот концерт именно для вас! Валерия Яковлева известна своими остроумными шутками и умением создать уютную атмосферу, которая делает ее выступления особенно запоминающимися.
На концерте вы сможете насладиться не только юмором, но и вкусной едой и напитками, которые можно заказать за столами. Продолжительность шоу составит 90 минут, что идеально подходит для вечернего отдыха.
Не упустите возможность сделать памятное селфи с Валерией после концерта. Это отличный способ сохранить воспоминания о замечательном вечере!