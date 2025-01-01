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Валерия Яковлева. Сольный стендап концерт
Киноафиша Валерия Яковлева. Сольный стендап концерт

Валерия Яковлева. Сольный стендап концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Сольный концерт Валерии Яковлевой: праздник юмора и радости

Звезда женской стендап-комедии в жанре 30+, Валерия Яковлева, готовит для своих поклонников незабываемый сольный концерт! Актриса, блогер и участница популярного шоу «Женский стендап» приедет, чтобы подарить вам порцию отборной семейной комедии и создать атмосферу настоящего праздника.

Что ожидать от вечера?

Если вы давно искали юмор, от которого становится легко на душе, то этот концерт именно для вас! Валерия Яковлева известна своими остроумными шутками и умением создать уютную атмосферу, которая делает ее выступления особенно запоминающимися.

Удобство для зрителей

На концерте вы сможете насладиться не только юмором, но и вкусной едой и напитками, которые можно заказать за столами. Продолжительность шоу составит 90 минут, что идеально подходит для вечернего отдыха.

После концерта — селфи с артистом!

Не упустите возможность сделать памятное селфи с Валерией после концерта. Это отличный способ сохранить воспоминания о замечательном вечере!

 

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 сентября
Руки вверх! Санкт-Петербург, Московский просп., 111
19:00 от 2500 ₽
Екатеринбург, 20 сентября
Joy Pub Екатеринбург, Сибирский тракт дублер, 2, ТРЦ «Комсомолл», 4 этаж
19:00 от 2000 ₽
Волгоград, 27 сентября
Kultura Волгоград, наб. 62-й Армии, 6, Волгоградский речной порт
20:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 17 октября
Руки вверх! Санкт-Петербург, Московский просп., 111
19:30 от 2500 ₽
Самара, 4 декабря
Brooklyn Bowl Самара Самара, Красноармейская, 131, ТРК «Гудок»
21:00 от 1500 ₽

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