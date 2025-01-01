Валерия Яковлева. Сольный стендап концерт

Сольный концерт Валерии Яковлевой: праздник юмора и радости

Звезда женской стендап-комедии в жанре 30+, Валерия Яковлева, готовит для своих поклонников незабываемый сольный концерт! Актриса, блогер и участница популярного шоу «Женский стендап» приедет, чтобы подарить вам порцию отборной семейной комедии и создать атмосферу настоящего праздника.

Что ожидать от вечера?

Если вы давно искали юмор, от которого становится легко на душе, то этот концерт именно для вас! Валерия Яковлева известна своими остроумными шутками и умением создать уютную атмосферу, которая делает ее выступления особенно запоминающимися.

Удобство для зрителей

На концерте вы сможете насладиться не только юмором, но и вкусной едой и напитками, которые можно заказать за столами. Продолжительность шоу составит 90 минут, что идеально подходит для вечернего отдыха.

После концерта — селфи с артистом!

Не упустите возможность сделать памятное селфи с Валерией после концерта. Это отличный способ сохранить воспоминания о замечательном вечере!