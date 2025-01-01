Валерия Яковлева. Импровизация с залом

Импровизация Валерии Яковлевой: Вечер без границ

Приглашаем вас на незабываемое шоу «Импровизация Валерии Яковлевой», где комедия создаётся на ваших глазах! Зрители станут главными героями вечера, а Валерия подарит вам уникальные моменты смеха и радости.

Что вас ждёт?

Это будет эксклюзивное и смешное представление, полное неожиданных поворотов. Валерия Яковлева, одна из самых талантливых комикесс современности, знает, как затронуть ваше сердце и оставить положительные эмоции надолго. Вы уйдете с шоу в шикардосном настроении!

Информация о Валерии

Валерия Яковлева - участница популярного шоу «Женский стендап на ТНТ» и актриса, чьи рилсы собрали многомиллионные просмотры. Её творчество вдохновляет и развлекает зрителей, а уникальный стиль исполнения делает каждое выступление особенным.

Важные детали

Шоу пройдет в баре «Руки Вверх!» на Тверской. Обратите внимание на депозит:

Пятница и суббота после 18:00 - 2000 ₽ с человека;

С воскресенья по четверг - 1500 ₽ с человека.

Депозит можно потратить на меню кухни и напитков, он вносится по приходу.

Расписание

Запуск гостей в 18:00, начало в 19:00. Продолжительность шоу - 90 минут. Работает бар и кухня, столы обслуживаются официантами. Мероприятие предназначено для зрителей 18+, на входе будет проверяться паспорт.

Не упустите возможность стать частью этого уникального шоу! Живите моментом, покупайте билеты и берите друзей с собой!