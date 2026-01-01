Легенда отечественного шоу-бизнеса на сцене Magnus Locus

Музыкальный клуб «Magnus Locus» рад представить уникальный концерт Валерия Сюткина, которого справедливо именуют «главным интеллигентом отечественного шоу-бизнеса». Его карьера началась в 1990-х с культовой группы «Браво», с которой он собирал многотысячные залы и стадионы, а впоследствии он добился успеха и в сольной деятельности.

Сольная карьера и джазовая группа

После завершения работы в группе «Браво» в середине 1990-х, Валерий Сюткин основал джаз-группу «Сюткин и Ко», с которой записал пять альбомов. Среди последних работ артиста - альбомы, выпущенные в сотрудничестве с коллективом Light Jazz: «Москвич-2015» и «Олимпийка».

Новые творческие эксперименты

Валерий Сюткин не устает удивлять своих поклонников. В 2017 году он стал участником акции «Музыка в метро», выступив в переходе столичного метрополитена. Кроме того, артист является автором и исполнителем пьесы «Восторг», которую представил в ТЦ «На Страстном», сыграв в ней главную и единственную роль.

