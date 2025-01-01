Валерий Сюткин и его Рок-н-ролл Бэнд. Концерт в Нижнем Новгороде

Легендарный стиляга из Москвы, Заслуженный артист России Валерий Сюткин, приглашает вас на незабываемый вечер с программой Сюткин Rock&Roll BAND. Этот истинный интеллигент и романтик представит свои любимые хиты, которые уже давно стали классикой.

Уникальные исполнители

На сцене вместе с Валерием выступят настоящие мастера российской музыкальной сцены:

Валерий Сюткин – вокал, гитара

– вокал, гитара Михаил Савин – саксофон

– саксофон Юрий Луценко – клавиши

– клавиши Игорь Кондур – электро бас

– электро бас Андрей Никонов – барабаны

Лучшие хиты вне времени

Вас ждет зажигательный рок-н-ролл, исполненный виртуозами своего дела, а также безбрежное море ярких эмоций. Сколько бы вам ни было лет и где бы вы ни жили, вы точно знаете, как звучит «Московский бит», и что такие песни, как «Оранжевый галстук» и «Желтые ботинки», никогда не выйдут из моды.

Приходите и наслаждайтесь!

Не упустите шанс оказаться на концерте, который зарядит вас энергией и позитивом. Валерий Сюткин – ваш стиляга из Москвы, который готов подарить вам незабываемые впечатления!