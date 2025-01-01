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Валерий Сюткин
Киноафиша Валерий Сюткин

Валерий Сюткин

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Валерий Сюткин и его Рок-н-ролл Бэнд. Концерт в Нижнем Новгороде

Легендарный стиляга из Москвы, Заслуженный артист России Валерий Сюткин, приглашает вас на незабываемый вечер с программой Сюткин Rock&Roll BAND. Этот истинный интеллигент и романтик представит свои любимые хиты, которые уже давно стали классикой.

Уникальные исполнители

На сцене вместе с Валерием выступят настоящие мастера российской музыкальной сцены:

  • Валерий Сюткин – вокал, гитара
  • Михаил Савин – саксофон
  • Юрий Луценко – клавиши
  • Игорь Кондур – электро бас
  • Андрей Никонов – барабаны

Лучшие хиты вне времени

Вас ждет зажигательный рок-н-ролл, исполненный виртуозами своего дела, а также безбрежное море ярких эмоций. Сколько бы вам ни было лет и где бы вы ни жили, вы точно знаете, как звучит «Московский бит», и что такие песни, как «Оранжевый галстук» и «Желтые ботинки», никогда не выйдут из моды.

Приходите и наслаждайтесь!

Не упустите шанс оказаться на концерте, который зарядит вас энергией и позитивом. Валерий Сюткин – ваш стиляга из Москвы, который готов подарить вам незабываемые впечатления!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 23 ноября
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
19:00 от 2000 ₽
Рязань, 30 ноября
Рязанская филармония Рязань, Ленина, 26
18:00 от 2000 ₽

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