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Валерий Сюткин: магия рок‑н‑ролла и искромётного юмора
Билеты от 7500₽
Киноафиша Валерий Сюткин: магия рок‑н‑ролла и искромётного юмора

Валерий Сюткин: магия рок‑н‑ролла и искромётного юмора

12+
Возраст 12+
Билеты от 7500₽

О концерте

Вечер рок-н-ролла с Валерием Сюткиным в ресторане «Модная Среда 1823»

В ресторане «Модная Среда 1823» в Москве выступит Валерий Сюткин, известный российский певец и музыкант, который завоевал популярность благодаря своему мастерству исполнения песен в стиле ретро-рок-н-ролл. Его творчество объединило работу в группе «Браво» и успешную сольную карьеру.

Среди самых популярных композиций Сюткина можно выделить такие хиты, как «Вася», «Стильный оранжевый галстук», «Семь тысяч над землёй» и «Я — то, что надо». Концерт будет интересен не только поклонникам танцевального рок-н-ролла, но и всем, кто ценит мелодичные аранжировки и лёгкую иронию.

Что вас ждет на концерте

Вечер с Валерием Сюткиным обещает стать настоящим праздником рок-н-ролла. Харизматичный фронтмен и блестящий конферансье в сопровождении великолепного музыкального коллектива подарят вам незабываемые впечатления.

  • Исполнение культовых хитов в уникальном стиле артиста;
  • Искромётные шутки и тёплые истории от Валерия Сюткина;
  • Атмосфера драйва и радости, где каждый станет частью большого праздника.

Не упустите шанс насладиться настоящим рок-н-роллом — билеты уже в продаже!

Купить билет на концерт Валерий Сюткин: магия рок‑н‑ролла и искромётного юмора

Помощь с билетами
Сентябрь
17 сентября четверг
20:00
Модная среда 1823 Москва, Складочная, 1, стр. 10
от 7500 ₽

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