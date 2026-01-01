Валерий Сюткин: магия рок‑н‑ролла и искромётного юмора

Вечер рок-н-ролла с Валерием Сюткиным в ресторане «Модная Среда 1823»

В ресторане «Модная Среда 1823» в Москве выступит Валерий Сюткин, известный российский певец и музыкант, который завоевал популярность благодаря своему мастерству исполнения песен в стиле ретро-рок-н-ролл. Его творчество объединило работу в группе «Браво» и успешную сольную карьеру.

Среди самых популярных композиций Сюткина можно выделить такие хиты, как «Вася», «Стильный оранжевый галстук», «Семь тысяч над землёй» и «Я — то, что надо». Концерт будет интересен не только поклонникам танцевального рок-н-ролла, но и всем, кто ценит мелодичные аранжировки и лёгкую иронию.

Что вас ждет на концерте

Вечер с Валерием Сюткиным обещает стать настоящим праздником рок-н-ролла. Харизматичный фронтмен и блестящий конферансье в сопровождении великолепного музыкального коллектива подарят вам незабываемые впечатления.

Исполнение культовых хитов в уникальном стиле артиста;

Искромётные шутки и тёплые истории от Валерия Сюткина;

Атмосфера драйва и радости, где каждый станет частью большого праздника.

Не упустите шанс насладиться настоящим рок-н-роллом — билеты уже в продаже!