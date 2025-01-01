Валерий Сюткин и Рок-н-ролл Бэнд

Главный стиляга Валерий Сюткин на сцене Петербурга

Валерий Сюткин, легендарный артист с харизмой и стилем, выступит на сцене клуба «Космонавт»! Его солнечные песни, наполненные романтикой, ретро-энергией и духом рок-н-ролла, давно полюбились нескольким поколениям слушателей.

Этот концерт станет настоящим праздником музыки. Сюткин всегда радует зрителей безупречным вокалом, обаянием и фирменным стилем. Его неизменная улыбка и зажигательная энергетика создают уникальную атмосферу, а каждый концерт превращается в событие, которое долго остается в памяти.

Хиты, которые мы знаем наизусть

В этот вечер прозвучат песни, под которые хочется танцевать и подпевать:

«Стильный оранжевый галстук»,

«Вася»,

«Я то, что надо»,

«Дорога в облака»,

«Радио ночных дорог»,

«Семь тысяч над землей» и многие другие.

Эти композиции — символы легкости и радости, которые поднимут настроение каждому.

Тепло, душевно и незабываемо

Вместе с группой «Рок-н-ролл Бэнд» Валерий Сюткин создаст уютный музыкальный вечер, который наполнит зал яркой энергией и вдохновением. Вдохновляющие импровизации, живое звучание и мастерское исполнение делают каждый его концерт уникальным.

Не упустите шанс провести этот вечер в компании одного из самых стильных и харизматичных артистов России. Билеты уже в продаже — позаботьтесь о своем месте заранее, чтобы стать частью музыкального праздника!