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Валерий Сюткин и Рок-н-ролл Бэнд
Киноафиша Валерий Сюткин и Рок-н-ролл Бэнд

Валерий Сюткин и Рок-н-ролл Бэнд

Вечно молодой герой стиляжного рок-н-ролла 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Главный стиляга Валерий Сюткин на сцене Петербурга

Валерий Сюткин, легендарный артист с харизмой и стилем, выступит на сцене клуба «Космонавт»! Его солнечные песни, наполненные романтикой, ретро-энергией и духом рок-н-ролла, давно полюбились нескольким поколениям слушателей.

Этот концерт станет настоящим праздником музыки. Сюткин всегда радует зрителей безупречным вокалом, обаянием и фирменным стилем. Его неизменная улыбка и зажигательная энергетика создают уникальную атмосферу, а каждый концерт превращается в событие, которое долго остается в памяти.

Хиты, которые мы знаем наизусть

В этот вечер прозвучат песни, под которые хочется танцевать и подпевать:

  • «Стильный оранжевый галстук»,
  • «Вася»,
  • «Я то, что надо»,
  • «Дорога в облака»,
  • «Радио ночных дорог»,
  • «Семь тысяч над землей» и многие другие.

Эти композиции — символы легкости и радости, которые поднимут настроение каждому.

Тепло, душевно и незабываемо

Вместе с группой «Рок-н-ролл Бэнд» Валерий Сюткин создаст уютный музыкальный вечер, который наполнит зал яркой энергией и вдохновением. Вдохновляющие импровизации, живое звучание и мастерское исполнение делают каждый его концерт уникальным.

Не упустите шанс провести этот вечер в компании одного из самых стильных и харизматичных артистов России. Билеты уже в продаже — позаботьтесь о своем месте заранее, чтобы стать частью музыкального праздника!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 августа
Космонавт Санкт-Петербург, Бронницкая, 24
19:00 от 2000 ₽

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