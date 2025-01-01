Меню
Валерий Сюткин и Rock & Roll Band
Билеты от 2500₽
Валерий Сюткин и Rock & Roll Band

Валерий Сюткин и Rock & Roll Band

16+
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Незабываемый вечер с Валерием Сюткиным в Москве

Если раньше вам не доводилось бывать на концертах Валерия Сюткина и его Rock & Roll Band, то этот день стоит обвести в календаре как знакомство с одним из лучших фронтменов и конферансье. Интернет полон признаниями в любви Валерию Миладовичу от музыкальных критиков - и это тот случай, когда под каждым из них хочется подписаться.

Неординарный стиль и харизма

Валерий Сюткин известен не только своим вокалом, но и безупречным стилем. Его классические костюмы сидят идеально, что также заслуживает внимания. Сочетание стати и рок-н-ролльной расслабленности создает уникальную атмосферу на сцене. Мелодии и романтичные тексты, подкрепленные прекрасным чувством юмора, делают каждое выступление незабываемым.

Золотая коллекция хитов

В программу концерта войдут лучшие образцы творчества артиста: «Король Оранжевое лето», «Вася», «Московский бит», «Стильный оранжевый галстук», «Любите девушки», «Дорога в облака», «7000 над землей», «Красавчик» и многие другие. Это будет настоящий праздник для меломанов!

Эмоции и атмосфера

Приходите и зарядитесь радостью, добром и энергией. Такой поток благодарности и любви позволит забыть все печали буквально в мгновение ока. Концерт Сюткина станет вашим незабываемым опытом, полным ярких эмоций и музыки, которая останется в сердце.

Купить билет на концерт

Расписание

28 сентября
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00 от 2500 ₽

